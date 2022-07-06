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06/07/2022 11:47

【大國博弈】瑞銀：美對華關稅方案需數月明朗，中美貿易未必轉向

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國政府仍在權衡對華關稅方案。瑞銀今日發表報告稱，對華關
稅復審的結果仍不確定，形勢可能還需數月才會明朗，因為根據現有程序，美國貿易辦公室在復
審期間收到了維持加徵關稅的申請，這意味著加徵關稅需要開展進一步審核，瑞銀調研表明第二
輪審核可能還需進行３０－６０天。最新研究報告中並指出，調整關稅可能是美方在實現戰略目
的和短期遏制通脹目標之間的權衡之舉，在這樣考慮下，如果減稅更可能是以消費品為主。而且
部分產品關稅下調並不能排除美國進一步升級對華限制措施的可能性。
　　瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告中表示，即便此前加徵關稅得以下調，也不代表著中美貿
易關係轉向。例如下調消費品關稅的同時，美國也可能出台針對工業品的貿易政策。美國可能發
起另一項針對產業政策的３０１調查。此外，即便關稅調整實施，中國企業也可能面臨更多限制
（例如技術準入限制等）。
　　白宮早前表示，總統拜登的團隊仍在研究有關中國輸美商品關稅問題的選項。截至周二（５
日）晚些時候，美國貿易代表辦公室收到了４００多份要求保持對中國商品關稅的請求，這讓拜
登的決策變得更加複雜。（ｗｌ）

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