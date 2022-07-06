【ＦＯＣＵＳ】約翰遜遭閃電「斬纜」，英鎊失守１﹒２關

【ＦＯＣＵＳ】Ｇ７峰會上談笑風生的英揆約翰遜，周二（５日）短短９分鐘內，連遭兩位

核心內閣成員「斬纜」；衛生大臣賈偉德（Ｓａｊｉｄ Ｊａｖｉｄ）、財相辛偉誠

（Ｒｉｓｈｉ Ｓｕｎａｋ）毫不留情的辭職信，更引發唐寧街巨震陸續有來，甚至提前大選擔

憂，英鎊兌美元急挫至１﹒１９邊緣。

耐人尋味的是，約翰遜和辛偉誠三天前剛剛發表聯名文章，聲稱將把更多錢放入國民口袋

；但後者最新辭職信卻坦言雙方「道不同不相為謀」。疊加「誠實豆沙包」上身的英倫銀行再

出言警告全球經濟未來數月面臨進一步下行風險，英國的前景尤難樂觀。



＊兩核心內閣辭呈，暗貶首相人品＊



躲得了初一，逃不過十五？「慘勝」黨內不信任投票，Ｇ７峰會領銜揶揄「北極熊」普京，

跟澤連斯基通話誓言再向基輔提供火炮彈藥……一頭不羈金髮、看起來總是舉重若輕的ＢｏＪｏ

（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），再次面臨大廈將傾。

當地時間周二晚，賈偉德、辛偉誠相繼在推特發布辭職信，緊接著是檢察總長Ａｌｅｘ

Ｃｈａｌｋ

、保守黨副主席Ｂｉｍ Ａｆｏｌａｍｉ等。引發閃電式跳船潮的導火索，源自保守黨副首席黨

鞭Ｃｈｒｉｓ Ｐｉｎｃｈｅｒ（上周已辭職）的性騷擾醜聞，而佯裝對其品行不知情的約翰遜

，被揭早在數年前就對此人前科了如指掌。

兩位核心內閣成員的辭職信中，不約而同提及領袖和政府應「為人正直

（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）」、「處事端正（ｃｏｎｄｕｃｔｅｄ ｐｒｏｐｅｒｌｙ）」；賈維

德甚至直言不諱指，在民眾眼中，保守黨現在既不是頭腦清醒的決策者，也沒有為國家利益行事

，「你已失去了我的信任」。但約翰遜顯然無意將唐寧街主人之位拱手相讓，他在數小時內即火

速任命了新財相及衛生大臣以示回擊。



＊６９％認應辭職，工黨籲提前大選＊



儘管如此，巨震注定陸續有來，上月向約翰遜投下「不信任」的１４８名保守黨內「叛軍」

，正蠢蠢欲動借下周的１９２２委員會選舉，來推動修改規則並發起新一輪不信任投票。反對黨

工黨黨魁Ｋｅｉｒ Ｓｔａｒｍｅｒ則呼籲提前大選，稱保守黨政府正在崩潰。此外，

ＹｏｕＧｏｖ民調顯示，認為約翰遜應辭職的比例達６９％的新高。

英國政壇動盪令英鎊兌美元聞聲急挫１﹒５％，低見１﹒１８９９，直逼２０２０年３月以

來低位。英鎊會否再試２０１６年１０月的１﹒１８００水平？辛偉誠的辭職信恐透露不詳訊息

。

約翰遜、辛偉誠較早時聯合宣布「十年來最大力度減稅」，周三（６日）起將繳付國民保險

（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）門檻從每年９８８０英鎊提高至１２５７０英鎊，

聲稱此舉將令每位僱員年省３３０

英鎊。但據坊間測算，除非年薪正好為１２５６９英鎊，否則無法全數獲得３３０英鎊著數，甚

至還要

繳付更多。



＊減稅左右為難，償債成本飆新高＊



約翰遜的「減稅」野心顯然不止調高國民保險起徵點，還包括進一步下調燃油稅，提前推

行原本預期２０２４年才下調的個人所得稅－－此跟辛偉誠不願過度減稅、以免刺激通脹或增加

未

來償債負擔的理念，背道而馳。

辛偉誠在辭職信中直言，「國家正面臨巨大挑戰，我們都渴望低稅率、高增長、世界級的

公共服務，但只有做出犧牲和困難的決定時，才能負責任地實現這一目標」，「人們知道，如

果某件事情好得不像真的，那就不是真的」，暗示約翰遜「畫大餅」取悅選民。

據測算，英國下一財年的償債成本將升至８３０億英鎊，創歷史最高水平；而早前預測通脹

１０月將突破１０％的英倫銀行最新再稱，全球經濟前景嚴重惡化，未來數月有進一步下行風險

。外圍環境風高浪急，內部政壇動盪，另還有蘇格蘭計劃明年１０月再舉行獨立公投，英鎊有無

運行？答案或已寫在牆上。

