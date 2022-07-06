【大國博弈】拜登據報僅考慮取消１００億美元中國貨關稅

《經濟通通訊社６日專訊》市場盛傳美國即將宣布取消部分對華加徵關稅，但有消息指，美

國總統拜登暫時僅考慮取消其中的１００億美元中國貨物，而特朗普時期是對３７００億美元中

國貨加徵關稅，代表拜登提出撤銷的部分只佔約２﹒７％。

美國政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述２名消息人士指，具體的關稅減免項目正在討論，

可能首先取消少部分特定商品的關稅，例如是單車等消費品。但整個計劃的細節尚未確認，有可

能涉及三部分。同時，美國還將依據３０１條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中大量

補貼的部門，特別是半導體、電池等高科技產業，為美企創造更公平的競爭環境。

白宮發言人尚皮埃爾在記者會指，華府仍在研究調整對中國加徵關稅的選項。國務院副總理

劉鶴５日與美國財政部長耶倫舉行視像通話，表達對美國取消對華加徵關稅的關切。對於拜登正

尋求在短期內與中國國家主席習近平舉行通話，一名資深官員透露，通話仍在安排中，內容將與

關稅問題無關，而是為了確保兩國政府在溝通管道上的開放。

而美國國內維持關稅的呼聲高漲，貿易代表辦公室據報收到大量相關請求，尤其來自幫助拜

登贏得大選的各大工會。北京已多次重申，取消全部對華加徵關稅有利於中美及全球。（ｃａ）





