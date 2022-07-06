  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 14:11

【大國博弈】拜登據報僅考慮取消１００億美元中國貨關稅

　　《經濟通通訊社６日專訊》市場盛傳美國即將宣布取消部分對華加徵關稅，但有消息指，美
國總統拜登暫時僅考慮取消其中的１００億美元中國貨物，而特朗普時期是對３７００億美元中
國貨加徵關稅，代表拜登提出撤銷的部分只佔約２﹒７％。
　　美國政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述２名消息人士指，具體的關稅減免項目正在討論，
可能首先取消少部分特定商品的關稅，例如是單車等消費品。但整個計劃的細節尚未確認，有可
能涉及三部分。同時，美國還將依據３０１條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中大量
補貼的部門，特別是半導體、電池等高科技產業，為美企創造更公平的競爭環境。
　　白宮發言人尚皮埃爾在記者會指，華府仍在研究調整對中國加徵關稅的選項。國務院副總理
劉鶴５日與美國財政部長耶倫舉行視像通話，表達對美國取消對華加徵關稅的關切。對於拜登正
尋求在短期內與中國國家主席習近平舉行通話，一名資深官員透露，通話仍在安排中，內容將與
關稅問題無關，而是為了確保兩國政府在溝通管道上的開放。
　　而美國國內維持關稅的呼聲高漲，貿易代表辦公室據報收到大量相關請求，尤其來自幫助拜
登贏得大選的各大工會。北京已多次重申，取消全部對華加徵關稅有利於中美及全球。（ｃａ）

　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博　油價炒衰退恐見55美元
人氣文章財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金