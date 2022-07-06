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06/07/2022 16:43

【大國博弈】紐時：美國擬擴大對華出口管制阻軍事科技發展

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《紐約時報》報道，美國當局基於國安和人權等因素，計劃擴
大對中國的出口管制，試圖限制中國軍事及科技發展。
　　美國商務部工業與安全局局長埃斯特維茲上個月在一個智庫表示，中國愈來愈具侵略性，日
益好鬥、科技業也更活躍，透過出口管制管理與中國的關係變得更加重要。他又說，美國需要確
保維持技術優勢，即是說要令中國在各類型衝突中，不能夠建立對付美國或鄰國的能力。
　　《紐約時報》引述現任和前任美國官員稱，自俄烏軍事衝突爆發以來，由美國為首的一些國
家限制對俄羅斯出口先進技術，以圖阻礙俄軍事和經濟發展。現在美國政府計劃從對俄的經驗，
擴大對中國和其他國家的出口限制措施，以防止公司或團體可能威脅美國國家安全或侵犯人權。
相關計劃包括擴大出口管制認定範圍、讓夥伴國家參與，以及重新定義哪些技術屬於敏感或關鍵
技術、哪些技術可能被軍隊和安全機構所用等，如人工智能或將納入管制。
　　除了傳統軍用技術層面，美國官員還會考慮中國企業在協助北京建立監控國度的角色。報道
引述美國官員指，美方目標不是要削弱中國經濟，而是限制中國獲得有助於其軍事和科學進步的
技術。（ｃａ）

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