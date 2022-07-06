《投資智慧－鄧聲興》望各界共同努力，維護香港長期繁榮穩定

《投資智慧》習近平主席在慶祝香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就

職典禮上發表重要講話。高度肯定「一國兩制」實踐取得的巨大成就，鄭重宣示中央堅持「一國

兩制」不會變、不動搖，鼓勵港人堅守「一國兩制」的初心，發揮港人治港的智慧，發揚香港背

靠祖國、連通世界的優勢，力求良政善治、務實有為、造福人民。充分表明國家全力支持香港發

展，進一步堅定各界對香港未來信心。



習近平主席在講話中提出「四個必須」及「四點希望」。「四個必須」包括：第一，必須全

面貫徹「一國兩制」方針。第二，必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一

。第三，必須落實「愛國者治港」。第四，必須保持香港的獨特地位和優勢。按照習近平的說法

，「一國兩制」方針並不會以２０４７年為限，而是已納入黨和國家的治理表現指標，會長期維

持以保證該制度能長期有效的實行。此前，習近平也三次提到，要維護香港的長治久安，「一國

兩制」不會以５０年為期限。這樣的表態實則是為香港派「定心丸」，為第六屆特區政府和愛國

愛港人士立牌指路，增強港人和國際社會，對一國兩制行穩致遠的信心。先有「穩」後有「榮」

，相信在此番「定心丸」的推動下，香港將維持其獨特的優勢地位，對香港資本市場以及維持香

港國際金融中心的地位是非常重要的。



至於習近平對新一屆政府提出「四點希望」，一是著力提高治理水平，二是不斷增強發展動

能，三是切實排解民生憂難，四是共同維護和諧穩定。這四點希望亦為香港重新出發開創新局面

指路引航。其中積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬尤為重要。可以看出，習主席希望香港能

改變過往的一些既有的利益模式，希望過往已獲得利益的團體能一定程度上「讓利」。舉例來說

，原本擁有土地的團體或企業可以貢獻土地，以幫助政府共同發展。長遠來看，政府與企業聯手

加強土地發展項目其實是雙贏局面。對企業來說，有助於企業資產值提升，亦對其提升資產活化

方面有利。對於政府方面來說，土地增加使得房屋供應方面可以變相加強，令香港房地產市場發

展更為健康，亦能幫助香港年輕人置業。最終都是有助於維持香港社會的穩定發展。



展望未來，新任特首李家超先生站在新的歷史起點，提出「以結果為目標」的施政理念，要

帶來執行型、實踐型政府，令人期待。望特區政府和香港社會各界能貫徹落實習近平主席的重要

講話精神，推動「一國兩制」實踐行穩致遠，推動香港融入國家發展大局，共同努力維護香港長

期繁榮穩定。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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