《拆局麒想－林嘉麒》騰訊大沽東背信棄義，說減持卻未見股價大跌

《拆局麒想》騰訊（００７００）於上月公布，主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓ（

該公司由Ｎａｓｐｅｒｓ擁有大多數股權）向其各自公眾股東將會開始進行一項長期、開放式的

回購計劃。為此達到此目的而籌集回購計劃所需資金，Ｎａｓｐｅｒｓ將有序地在場內出售騰訊

股份。回購原因簡單而明，就是Ｎａｓｐｅｒｓ認為Ｐｒｏｓｕｓ的股價被嚴重低估，需要回購

而反映Ｐｒｏｓｕｓ的價值。



回購從而反映價值已成為大多數上市公司老生常談的原因，已被廣泛地濫用，真實原因只可

由歷史告知。今次Ｐｒｏｓｕｓ的減持行動，老實說一開始已存在邏輯上的錯誤，可說是疑心生

暗鬼。Ｐｒｏｓｕｓ作為持有騰訊的投資公司，間接持有在估值上存在大折讓是理想當然，就算

長和（００００１）、長實（０１１１３）、新世界（０００１７）、復星國際（００６５６）

的綜合類型上市公司的每股資產淨價也是存在超大折讓。如果不希望有大折讓，Ｎａｓｐｅｒｓ

由第一日分拆Ｐｒｏｓｕｓ出來已經是一個錯誤 （說到底是減持的行動之一）。再者，環球市

場投資者現正擔心著經濟衰退，股票價格亦會因此而下降，對原本已有折讓的綜合或投資類股份

的價值自然給得更低。既然這是大股東的一個借口，籍此將減持行動自圓其說，做人要光明正大

，何不直接說要離場就好。



說多無謂，結果是減持，那麼究竟Ｐｒｏｓｕｓ要沽幾多騰訊才可令兩者價值距離價值收窄

呢？數學上，這是ＸＹＺ的三個未知數的問題暫時未見答案。根據新聞稿，Ｎａｓｐｅｒｓ集團

「預計」每天出售的騰訊股份數目，將佔公司股份每日平均成交量的一小部分。例如，若

Ｎａｓｐｅｒｓ集團在過去三個月內在符合歐洲監管限制的前提下執行回購計劃，每天出售的公

司股份平均不會超過公司股份之每日平均成交量約３至５％。這些話我們儘管聽了便算，回顧歷

史，２０１８年３月２２日Ｐｒｏｓｕｓ以４０５港價格減持騰訊１﹒９億股，套現７６９億港

元，承諾三年不賣；２０２１年４月７日，Ｐｒｏｓｕｓ以５７５－５９５港元的價格再減持

１﹒９２億股，套現約１１００億港元，持股比例由３０﹒９％下降至２８﹒９％，承諾三年不

賣；離上次減持才一年多，又減持騰訊，違背承諾套現了。背信棄義的Ｎａｓｐｅｒｓ及

Ｐｒｏｓｕｓ根本不可信！



大股東的承諾不可信，我們可以信數據。今次Ｐｒｏｓｕｓ表現上將會沽貨，市場人士自然

看淡未來股價表現。事實上，自６月２７日消息宣布當日，賣空股份數量由６月２４日的約

３９０萬股激增至１４４５萬股，有趣的是，沽空金額佔騰訊成交只增加至２５﹒１５４％，較

消息公布前的二十幾的百分比低，更比６月２２日的２９％更低。再者，由６月２８日開始，賣

空股數跌至７６９萬股、之後更呈下跌趨勢，２９日的６７８萬股，３０日的２３９萬股，７月

４日２５７萬股，７月５日１０８萬股，沽空佔成交金額跌至５﹒５３９％。市場一直說的擔心

大股東拋售會震散騰訊股價，似乎以沽空金額來看，未見發生。



另外，騰訊亦相當配合，於６月２８日至７月５日加大回購，動用超過１５億元回購股份（

是配合股東托靚價沽貨，還是維護自身價值，我們不得而知），每日維持８０多萬股，每日用３

億元回購，回購價格為３４５至３７０港元。今年以來，騰訊累計回購股份４２２萬股，佔已發

行股份的０﹒０４３９％，不算很多。不過，由６月２８日開始的回購，就佔了全日成交

１﹒４％至２﹒５％。力度似乎正在增加。以上市公司條例，購回股份之一般授權中為發行股份

總數之１０％，騰訊授權可購回之股份數目將最多為９﹒６１億股股份。假設全部用畢，每日

８０多萬股，名義上回購是可以１２００個交易日。值得留意的是，截止筆者執筆之時，未有

Ｐｒｏｓｕｓ減持行動的官方公布，究竟她幾時會減持，不得而知。相信有待她正式出手，市場

先生才可結予一個騰訊新的價值。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



＊筆者並未持有以上股份



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