  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 08:41

《樓市亮話－湯文亮》蝕讓多，代表超高價仲多

　　《樓市亮話》回歸日見到一個一向唔睇好香港老友，佢話剛剛以超市價買了一個單位，我話
有冇搞錯，現在報紙日日都有報道話有單位蝕讓，點解要用超市價買樓，老友話數字是不會呃人
，雖然報道話有大量蝕讓，但星期四中原指數反而升了超過０﹒５％，除非中原指數做假，否則
代表有大量超市價成交沒有報道，所以，可以睇新聞但不能盡信。

　　我問既然老友唔睇好香港，點解仲要在香港買樓，老友話，佢一向都睇好香港，亦一直有買
樓，但原來很蠢，那些打算賣樓移民的業主會話，既然睇好香港，應該出高價買他們的物業，否
則就是壓價。老友於是改變策略，公開表示唔睇好香港，與那些即將離港的業主夾咀型，壓價都
可以理直氣壯，不過，那些賣樓移民業主並不是儍的，他們雖然唔睇好香港，但要價是很進取，
仲鐵價不二，所以，最近買的物業比市價略高，主要是因為質素不錯。

　　至於點解有咁多蝕讓，其實是與用ＢＮＯ去英國有關，去年用ＢＮＯ去英國的人，大多數不
是業主，而且走得很匆忙，今年去的有部分是有物業，他們發覺，用ＢＮＯ去英國，即使要等５
＋１才可以成為英國人，但抵埗當日，已經成為賦稅居民，香港以及在世界各地所擁有的資產，
都要繳付４０％增值稅，並不是由抵埗當日計算，而是由買入物業當日計算，假設物業是在２０
年前買入，如果不在抵埗前賣走，是要付賺價４０％作為稅金，不少業主低市價賣樓的心態是益
香港人好過益英國政府，我覺得心態唔好，既然用ＢＮＯ移民，就要效忠英國政府。

　　至於點解有蝕讓，因為在到埗前唔賣樓，十年八載之後才賣，到時可能發覺，這十年收埋啲
租都未夠交稅，如果有三長兩短仲大鑊，後人不但要交增值稅，仲要交遺產稅。

《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/07/2022
【虛幣世界】比特幣走勢企穩，遊戲幣略有追捧
人氣文章中國故事05/07/2022
《神州經脈》劉鶴耶倫通話關切撤關稅　財新服務業PMI十個月高
人氣文章市場動向05/07/2022
由經濟通主辦、信安贊助【人人都講ESG 何謂真ESG？】網上講座
人氣文章FOCUS05/07/2022
【FOCUS】促銷浪接浪證需求慘淡　債市押注明年減息半厘
人氣文章財經熱話05/07/2022
傳美將撤部分對華關稅兼內地經濟數據向好　看好港股A股後市可吼ETF
人氣文章財經熱話05/07/2022
【大國博弈】李振豪料取消關稅機會大 利好美股7月行情！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金