【新冠肺炎】何栢良：外國發現新變異病毒株，但本港無需收緊防疫

《經濟通通訊社６日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，海外多國

先後報告發現新的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒７５的病例，但未致令人非常擔憂的

程度，認為本港疫苗接種率持續上升，無必要收緊防疫措施，若疫情保持平穩，仍可考慮進一步

放寬社交距離措施。

何栢良指，政府防控疫情的工作，不應只留意確診數字，應放在重點指標，包括重症和患者

死亡趨勢。（ｃｌ）





