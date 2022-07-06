  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 11:08

【新冠肺炎】何栢良：外國發現新變異病毒株，但本港無需收緊防疫

　　《經濟通通訊社６日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，海外多國
先後報告發現新的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒７５的病例，但未致令人非常擔憂的
程度，認為本港疫苗接種率持續上升，無必要收緊防疫措施，若疫情保持平穩，仍可考慮進一步
放寬社交距離措施。
　　何栢良指，政府防控疫情的工作，不應只留意確診數字，應放在重點指標，包括重症和患者
死亡趨勢。（ｃｌ）

　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博　油價炒衰退恐見55美元
人氣文章財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
人氣文章香港政情06/07/2022
【答問大會】李家超倡每月舉行前廳交流會　擬設「特首政策組」
人氣文章開市Good Morning06/07/2022
熊麗萍料油價百美元有支持　中海油9.6-9.7元可上車
人氣文章財經熱話06/07/2022
【虛幣世界】比特幣走勢企穩，遊戲幣略有追捧
人氣文章中國故事05/07/2022
《神州經脈》劉鶴耶倫通話關切撤關稅　財新服務業PMI十個月高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金