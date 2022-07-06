【答問大會】陳國基冀加強與議員交流，陳茂波將制定熟地供應預測

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會答問會，他在會上透露，已

成立４個工作小組，分別由政務司和財政司正副司長帶領。財政司司長陳茂波表示，他帶領的「

土地房屋供應統籌組」，將同時檢視公營和私營房屋供應，並預測未來１０年土地供應量，以增

加透明度，與之前的「土地供應督導委員會」比較，新工作小組涉及範圍更廣，亦會檢視商業用

地、社區設施等需要。



＊黃偉綸有信心公屋行動組百日內可交報告＊



財政司副司長黃偉綸將帶領「公營房屋項目行動工作組」。他有信心工作小組可在１００日

內交報告，預告會在９月底會有具體建議。他指，未來５年有１０萬個公屋單位落成，但之後６

至１０年會升至２３萬個，要想辦法將頭５年供應量提升；而之後每年公屋平均落成量，會大增

至４至５萬個，因此亦要大幅提升建造效率。上屆政府上場後，曾進行的「土地大辯論」，讓公

眾討論覓地方向；黃偉綸預告，今次不會再進行公眾諮詢。



＊陳國基擬為弱勢社群初中生制定一年計劃＊



將帶領「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」的政務司司長陳國基表示，初步構思成立行動小

組，為來自弱勢社群的初中學生制定為期一年計劃，加強對他們的支援。他期望每月舉行立法會

前廳交流會，可加強與議員之間的交流。

至於「地區事項統籌工作組」，則由政務司副司長卓永興帶領。他透露，下星期會舉行首次

會議，小組會處理環境、衞生等問題，會集結可集結力量，包括環保、教育界和分區委員會等。

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