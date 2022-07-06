【香港政情】孫玉菡：保障本地就業，人手極短缺行業才會輸入外勞

《經濟通通訊社６日專訊》立法會議員關注港府對輸入外勞的立場，勞工及福利局長孫玉菡

表示，政府會優先保障本地工人就業，只會在人手極短缺及無法招聘足夠本地人手的行業，才會

輸入外勞，補充勞工計劃的３０００多名外勞，有一半到安老院舍工作，如果其他工種面對人手

短缺，局方會與相關持份者商討輸入勞工。

孫玉菡稱，政府會繼續密切留意不同行業的人力供求情況，針對人手嚴重短缺的行業，提出

相關措施，包括探討適度及有規範地增加輸入勞工，並適時諮詢持份者意見。他認為，現行的「

補充勞工計劃」和「輸入專才計劃」都行之有效，應該繼續根據現行的機制運行，可以按需要優

化和改良有關機制，同時要保障本地勞工優先就業。

他指，隨著本港人口高齡化、出生率下降，預計勞動人口會減少，政府會優化政策措施，釋

放本地潛在勞動力，包括增加「持續進修基金」的資助上限至每人２﹒５萬元，並撤銷年齡上限

。

他提到本港有三大類潛在勞動力，包括青年、婦女及年紀較大人士，當局有相關就業配套，

若僱主願意聘請年齡較大的求職者，可獲發額外津貼，當局亦加強改善兒童照顧服務，協助釋放

婦女勞動力。（ｃｌ）

