【新冠肺炎】４議員倡放寬酒店檢疫，准低中風險區入境者居家檢疫

《經濟通通訊社６日專訊》由４名無黨派的直選立法會議員組成的「Ａ４」表示，希望政府

研究方法，解決本港與內地和海外通關的不便。其中，對外通關方面，議員林素蔚建議，按照不

同風險地區，放寬酒店檢疫期。

林素蔚建議，如果入境者已完成接種疫苗，倘來自高風險地區，維持７日酒店檢疫；中風險

地區則放寬至「４＋３」，即女縮短至４日酒店檢疫，再加３日居家檢疫；至於來自低風險地區

，則可改為７日居家檢疫，認為做法可紓緩檢疫酒店壓力。



＊建議不准代購金巴車票＊



議員楊永杰則建議，與內地通關方面，可以採用「逆向隔離」作中途方案，讓港人先在河套

區方艦醫院進行隔離，認為做法可以解決市民希望北上，以及深圳當局對輸入疫情的擔心。

議員梁文廣提到，現時跨境「金巴」出現「黃牛」情況，原價６５元的車票被炒至８０００

元。他建議本港當局和相關單位研究，參考澳門做法，引入「人面識別」和不容許代購，以減低

對市民不便。

議員張欣宇則指，現時「回港易」和「來港易」適用範圍不一，後者僅適用於廣東省。他舉

例指，有夫婦由上海入境香港，太太是香港居民，可透過「回港易」毋須隔離；但丈夫並非香港

居民，因此必須隔離，建議當局檢視有關措施。（ｃｌ）

