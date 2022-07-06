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06/07/2022 16:37

【新冠肺炎】４議員倡放寬酒店檢疫，准低中風險區入境者居家檢疫

　　《經濟通通訊社６日專訊》由４名無黨派的直選立法會議員組成的「Ａ４」表示，希望政府
研究方法，解決本港與內地和海外通關的不便。其中，對外通關方面，議員林素蔚建議，按照不
同風險地區，放寬酒店檢疫期。
　　林素蔚建議，如果入境者已完成接種疫苗，倘來自高風險地區，維持７日酒店檢疫；中風險
地區則放寬至「４＋３」，即女縮短至４日酒店檢疫，再加３日居家檢疫；至於來自低風險地區
，則可改為７日居家檢疫，認為做法可紓緩檢疫酒店壓力。
　
＊建議不准代購金巴車票＊

　　議員楊永杰則建議，與內地通關方面，可以採用「逆向隔離」作中途方案，讓港人先在河套
區方艦醫院進行隔離，認為做法可以解決市民希望北上，以及深圳當局對輸入疫情的擔心。
　　議員梁文廣提到，現時跨境「金巴」出現「黃牛」情況，原價６５元的車票被炒至８０００
元。他建議本港當局和相關單位研究，參考澳門做法，引入「人面識別」和不容許代購，以減低
對市民不便。
　　議員張欣宇則指，現時「回港易」和「來港易」適用範圍不一，後者僅適用於廣東省。他舉
例指，有夫婦由上海入境香港，太太是香港居民，可透過「回港易」毋須隔離；但丈夫並非香港
居民，因此必須隔離，建議當局檢視有關措施。（ｃｌ）

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