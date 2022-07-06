《經濟通通訊社６日專訊》融創中國（０１９１８）公布，６月銷售金額約１４０﹒４億元
（人民幣．下同），同比跌約８２﹒２１％，銷售面積約１１２萬平方米，每平方米銷售均價約
１﹒２５萬元。
該集團指，今年上半年，累計銷售金額約１１２８﹒２億元，同比下降約６４﹒８３％，累
計銷售面積約８５２﹒１萬平方米，每平方米銷售均價約１﹒３２萬元，而上半年歸屬於該集團
的權益合同銷售金額約６６４﹒６億元。（ｗｈ）
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06/07/2022 07:53
融創中國（０１９１８）６月銷售額１４０億人幣，同比跌８２％
《經濟通通訊社６日專訊》融創中國（０１９１８）公布，６月銷售金額約１４０﹒４億元
（人民幣．下同），同比跌約８２﹒２１％，銷售面積約１１２萬平方米，每平方米銷售均價約
１﹒２５萬元。
該集團指，今年上半年，累計銷售金額約１１２８﹒２億元，同比下降約６４﹒８３％，累
計銷售面積約８５２﹒１萬平方米，每平方米銷售均價約１﹒３２萬元，而上半年歸屬於該集團
的權益合同銷售金額約６６４﹒６億元。（ｗｈ）
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