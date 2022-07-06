【北水炒Ｄ乜】淨流出０﹒５億人幣，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社６日專訊》昨日（５日）恒指高開２２２點，報２２０５３點。最高升
３６８點報２２１９８點，最低跌３１點報２１７９９點。恒指收報２１８５３點，升２２點或
０﹒１％。
按額度計算，北水全日淨流入０﹒５億元人民幣，減少９８﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、理想汽車（０２０１５）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）。
主板成交１２２６﹒１４億元減少６﹒７％。其中港股通成交３１３﹒９億元，佔總成交
２５﹒６％。
＊大股東首度減持美團＊
據美團股權披露顯示，上周四（６月３０日）聯合創始人穆榮均出售了約１６﹒７萬股Ｂ類
股，每股平均價為１９６﹒０５２４元。據股權披露顯示，此筆股份為２０１５年授予的上市前
股份激勵計劃，乃穆榮均自美團上市以來首次減持。
騰訊控股升０﹒５２％報３４８﹒８元，北水淨買入５﹒１億元；快手升１﹒３１％報
８８﹒８元，北水淨買入２﹒８億元；理想汽車跌２﹒４５％報１５１元，北水淨買入２﹒４億
元。
美團跌１﹒７４％報１９７﹒７元，北水淨賣出７﹒３億元；吉利汽車跌２﹒１％報
１６﹒８２元，北水淨賣出５﹒２億元；長城汽車跌４﹒０８％報１４﹒５６元，北水淨賣出
４﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ５﹒１１
快手 （０１０２４） ２﹒７８
理想汽車 （０２０１５） ２﹒３９
小米集團 （０１８１０） ０﹒８９
比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒６９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團 （０３６９０） －７﹒２７
吉利汽車 （００１７５） －５﹒１６
長城汽車 （０２３３３） －４﹒２０
香港交易所 （００３８８） －２﹒９２
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒４２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動