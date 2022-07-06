《日入而息》李家超稱擬設特首政策組，港鐵加薪１﹒６％至５％

《今天重點》

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李家超稱設４個工作組處理跨代貧窮及土地房屋等議題；防疫不同意躺平，以務實態度與內地商

討通關；李家超稱擬設特首政策組，以國家視野及香港利益決策；未來會加強對外宣傳香港的優

勢；與內地通關以減少不便為原則，考慮中途方案；希望能按青年不同需要作宏觀地幫助；李家

超稱將在１０月收到最低工資報告，交勞福局探討；希望公眾能公道地看待公務員表現；李家超

倡每月舉行前廳交流會，由司長或副司長帶領；保護兒童老人責無旁貸，與勞福局多方面交流

港鐵（０００６６）員工加薪１﹒６％至５％，表現優秀員工最多獲發２個月獎金

港交所（００３８８）推出投資服務通，幫助發行人增進與投資者聯繫；歐冠昇料更多中概股將

改於香港第一上市

傳ＳＯＨＯ中國（００４１０）首席財務官涉內幕交易被查，環時表示非空穴來風

本港６月ＰＭＩ跌至５２﹒４，連續３個月擴張但增長放緩

拜登據報僅考慮取消１００億美元中國貨關稅

傳美要求向中國封殺光刻機，外交部表示為技術恐怖主義

紐時表示美國擬擴大對華出口管制阻軍事科技發展

本港新增２６７２宗本地個案，輸入個案１４３宗

北京大興機場免費測核酸延長至２４小時；持４８小時核酸陰性證明、健康寶綠碼可正常進京

澳門新葡京被封控，員工擔心隔離期無薪酬；澳門第五輪全檢暫發現一混管樣本陽性，壹號廣場

今起關閉

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《即日市況》

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恒指全日低收２６６點報２１５８６，科指低收５９點報４８０１

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《深滬股市》

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利淡頻出沽壓急增，尾盤稍回穩滬綜指仍收跌１﹒４％

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《美元匯價》

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不滿約翰遜的聲音漸多，英鎊或趨１﹒１５

歐元最新報１﹒０２１１╱１５，日圓最新報１３５﹒３３╱３６

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《公司資訊》

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傳寶龍地產（０１２３８）擬將下周到期的「１９寶龍０２」展期一年

國家電投與阿里巴巴（０９９８８）戰略合作，發展新能源及數字化；阿里巴巴國際站６月跨境

指數：全球採購需求復甦

消息指港鐵（０００６６）員工今年加薪１﹒６％－５％

和黃醫藥（０００１３）ＩＭＧ－００７臨床試驗完成首例給藥

大快活（０００５２）麥綺薇辭任公司秘書，梁蕙慈接任

藍月亮（０６９９３）重慶生產基地新生產設施竣工，年產１０萬公噸

傳三菱日聯金融集團考慮出售大新金融（００４４０）股份

傳天圖投資申港上市，擬集資３９億元

中免擬最快本季上市，集資最多２３４億元

嘉利國際（０１０５０）冀下半年產能情況改善，分拆地產業務上市後擬派特別息

新世界（０００１７）旗下Ｋ１１ Ａｒｔ Ｍａｌｌ上季銷售升三成，出租率近百

港交所（００３８８）推出投資服務通，幫助發行人增進與投資者聯繫；歐冠昇料更多中概股將

改於香港第一上市

騰訊《掌上ＷｅＧａｍｅ》９月關服，產品定位尷尬停運屬意料之中

綠新親水膠體（０１０８４）前兩年瓊脂及卡拉膠產品在中國市佔第一

兆科眼科（０６６２２）黃斑部病變第ＩＩＩ期臨床試驗首名患者入組

博雅互動（００４３４）１億元人民幣認購兩項理財產品作投資

普華和順（０１３５８）售醫療器械及加工服務予樂普醫療，訂框架

震雄集團（０００５７）附屬與兩公司同意立即終止框架協議

港鐵（０００６６）港鐵員工加薪１﹒６％至５％，表現優秀員工最多獲發２個月獎金；逾半員

工獲加薪３﹒３％，工會促設增薪點

恒生（０００１１）梁永樂退任財務總監，蘇雪冰接任

金地商置（００５３５）上半年合約銷售按年跌３５﹒４％

新華匯富金融（００１８８）進一步出售中移動２４﹒９萬股股份

永利澳門（０１１２８）陳志玲明年３月起將接替高哲恒擔任總裁

石四藥（０２００５）江蘇博生股份將於明日開始於新三板獨立掛牌

瑞安房地產（００２７２）上半年合約物業銷售額升５４﹒５％至１８７﹒２億元人民幣

銀杏教育（０１８５１）與高等教育科技學院簽訂諒解備忘錄，加強文化教育交流

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《國企紅籌》

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剛果（金）臨時管理人要求洛鉬（０３９９３）停出口ＴＦＭ鈷礦產品

中廣核電力（０１８１６）上半年核電機組總發電量按年跌１﹒９％

滬杭甬（００５７６）附屬３８億元人民幣購浙證可轉換債券

秦港股份（０３３６９）半年吞吐量按年增０﹒６９％

東方海外（００３１６）次季總收益按年增５２﹒４％至約５３億美元

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《神州民企》

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百度（０９８８８）將發布數字人直播平台，實現２４小時ＡＩ直播

利郎（０１２３４）次季ＬＩＬＡＮＺ零售金額按年錄低單位數跌幅

融信中國（０３３０１）６月總合約銷售額跌３８﹒７％至９１億元人民幣

上坤地產（０６９００）上半年合約銷售按年跌約６６％

傳ＳＯＨＯ中國（００４１０）首席財務官涉內幕交易被查，環時表示非空穴來風

國美零售（００４９３）ＣＥＯ表示關閉無效門店減壓，下半年開１６０家展廳店

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《中國要聞》

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上金所提醒做好市場風險控制工作

瑞銀胡一帆稱今年不會出現大躍進式的經濟刺激政策

上海青浦５５個重大項目７月開工，總投資約４１０億

浦發銀行追加１９００億專項額度支持上海經濟重振

紅杉中國募集９０億美元新基金，投資科技和醫療領域

河南要求清理城投公開發行融資產品，憂引發社會問題

河南村鎮銀行存款秒變「理財」，度小滿否認修改頁面

上海逾百家影院８日復工，首日預售票房近８０萬人幣

人行續３０億逆回購利率持平，淨回籠９７０億元

上海社保繳費基數上調至每月６５２０元

華夏幸福轉型產業新城服務商，擬今明年完成債務重組

深圳擬調整住房公積金共同申請人範圍，納配偶父母等

河南司機駕駛蔚來造成１死５傷，交警稱操作不當

全年新增專項債基本發行完畢，６月發行創近年單月高

Ａ股半年１２７家ＩＰＯ撤單，過半數申報創業板

中企質疑土耳其發現巨量稀土礦：年產１萬噸ＲＥＯ對市場影響不大

上海推動國內外資源向五大新城導入

瑞銀預計今年ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ有１０％上升空間；下半年投資將保持穩健，消費有望逐步

回升

王毅赴菲律賓訪問，料今與新任總統小馬可斯會面

傳內地再發成品油出口配額５００萬噸，進度仍低去年

中儲糧集團浙江分公司原總經理陳炎涉嫌受賄罪被捕

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《寶島快訊》

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台股大跌２﹒５３％失萬四關，報１３９８５﹒５１點

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《其他消息》

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李家超稱將在１０月收到最低工資報告，交勞福局探討；希望公眾能公道地看待公務員表現；李

家超倡每月舉行前廳交流會，由司長或副司長帶領；保護兒童老人責無旁貸，與勞福局多方面交

流

李家超稱擬設特首政策組，以國家視野及香港利益決策；未來會加強對外宣傳香港的優勢；與內

地通關以減少不便為原則，考慮中途方案；希望能按青年不同需要作宏觀地幫助

李家超稱設４個工作組處理跨代貧窮及土地房屋等議題；防疫不同意躺平，以務實態度與內地商

討通關

公務員團體表示加薪幅度向商界傾斜，促修正加幅

孫玉菡稱保障本地就業，人手極短缺行業才會輸入外勞

部分立法會議員相信前廳交流會有助溝通集中商討政策

陳祖恒加入經民聯，成員增至８人成議會第二大黨

楊何蓓茵稱公務員劃一加薪２﹒５％非容易決定，否認向商界傾斜

許正宇稱ＧＥＭ板檢討需時，會詳細考慮北部都會區造價

高院接可疑粉末包裹，律政司司長林定國譴責事件

差估署主動調查涉嫌違反劏房租務管制個案

積金局表示年化淨回報跑贏通脹，全力構建「積金易」平台

本港６月ＰＭＩ跌至５２﹒４，連續３個月擴張但增長放緩

深股通額度全日用２４﹒３億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出１１﹒５億元，外資淨

流出１４億元

臨時失業支援接約４７萬宗申請，１２﹒８萬宗未獲批

５Ｇ技術資助計劃兩年接獲５３３宗申請，僅１４１宗獲批

Ａｄｙｅｎ為ＵＮＩＱＬＯ提供全渠道支付服務

上半年度送交土地註冊處註冊的樓宇買賣合約按年跌３５％

屈臣氏增撥９億元加速數碼轉型和提升Ｏ＋Ｏ顧客購物體驗

男子報稱交收虛擬貨幣收到約１６０萬元偽鈔，警列行騙案

科技園深圳分園年底啟用，冀招攬國內外初創企業及人才

信保局全年賺２﹒３４億元，受保業務按年增２﹒６％

劉兆佳稱特首政策組應擘畫政府未來發展路向

李慧琼稱習近平講話指導香港未來發展，需馬上落實

書展本月２０日開鑼，貿發局拒評有書商被拒參展個案

機管局表示去年香港機場客運量按年升７０％，仍遠低於疫前水平

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《俄烏開戰》

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俄下議院通過法案，欲向天然氣巨頭徵臨時暴利稅

北約簽署芬蘭和瑞典加盟協議，正式啟動北擴程序

梅德韋傑夫警告日本：將不會得到俄石油及天然氣

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《大國博弈》

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ｖｉｖｏ遭印度突擊搜查洗黑錢，公司稱正在配合調查

外交部副部長會見俄駐華大使，中俄同意加強戰略合作

拜登據報僅考慮取消１００億美元中國貨關稅

瑞銀表示美對華關稅方案需數月明朗，中美貿易未必轉向

傳美要求向中國封殺光刻機，外交部表示為技術恐怖主義

紐時表示美國擬擴大對華出口管制阻軍事科技發展

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《國際要聞》

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世衛上半年收５３２２宗猴痘確診，歐美最多男性為主

美國Ｆ－３５Ａ隱形戰機時隔五年再次部署南韓

美國獨立日血案增至７死３９傷，２１歲白人槍手落網

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《外圍經濟》

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加密幣借貸平台Ｖｏｙａｇｅｒ申請破產保護

加密貨幣大型「礦商」在６月拋售了八成比特幣

半島局勢緊張南韓股匯受壓，韓元跌至１３年低位

挪威油氣田工人大罷工，歐洲能源短缺雪上加霜

日本公司向散戶投資者贈送禮物

沃爾瑪對供應商徵收提貨費及燃油費

美國汽油市場開始降溫，惟仍處於歷史高位；美國煤炭價格在全球

能源緊絀下創歷史新高

融資成本飆升，全球企業債劵罕見減少

調查顯示部分亞洲經濟體衰退風險攀升

馬來西亞央行加息２５個基點至２﹒２５厘

高油價為沙特經濟帶來雙位數增長

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《新冠肺炎》

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本港新增２６７２宗本地個案，輸入個案１４３宗

學校呈報２３９宗個案，涉２０９間學校１９３個學生

上海新增兩例社會面確診，松江和虹口區升為高風險區；上海四地

被列為高風險區，２２地列為中風險區

上海文旅局表示ＫＴＶ場所暫緩開放

何栢良稱外國發現新變異病毒株，但本港無需收緊防疫

全國昨日本土陽性３５３宗，西安封控升級停堂食一周

台灣新增３﹒４萬宗本土確診，９５宗死亡

澳門今明兩天進行第五輪全民核檢；澳門昨日新增１４６宗確診，

累計１０８７宗

澳門新葡京被封控，員工擔心隔離期無薪酬；澳門第五輪全檢暫發

現一混管樣本陽性，壹號廣場今起關閉

北京大興機場免費測核酸延長至２４小時；持４８小時核酸陰性證

明、健康寶綠碼可正常進京

被指內地招聘歧視新冠康復者，富士康表示不實消息

４議員倡放寬酒店檢疫，准低中風險區入境者居家檢疫

ＢＡ﹒４本地比例升至１％，張竹君稱病毒傳播性高

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