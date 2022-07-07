《油金掠影》加息抗通脹憂慮增，布油曾穿１００，金價創十個月低

《經濟通通訊社７日專訊》美國聯儲局公布的６月議息紀錄，加劇市場對加息抗通脹的憂慮
，加上美匯指數上揚，利淡消息繼續拖累油價表現。紐油較近期高位低逾２０％，陷入技術性熊
市；布油盤中就曾跌穿１００美元。
紐約期油曾挫４﹒４２％，低見９５﹒１３美元，收跌０﹒９７％，報每桶９８﹒５３美元
，兩天累計跌１４％；布蘭特期油亦曾挫４﹒１５％，低見９８﹒５美元，收跌２﹒０２％，報
每桶１００﹒６９美元，兩天累計跌近１３％。
美國能源資訊局（ＥＩＡ）將於周四公布官方庫存數據。美國石油協會（ＡＰＩ）數據就顯
示，上周原油庫存增加３８０萬桶，市場估計為減少１１０萬桶。
＊紐約期金跌１﹒６％＊
因應美國聯儲局官員表明將大幅加息壓抑通脹，美元匯價再創２０年新高，金價下跌。
紐約期金盤中低見１７３０﹒９５美元，收跌１﹒６％，報每盎司１７３６美元；紐約現貨
金收跌１﹒５２％，報每盎司１７３８﹒７美元。
有分析認為，金價失守１７６８美元，技術走勢轉差，下個支持區間料在１６９８至
１７２２美元。
其他貴金屬方面，白銀漲０﹒２；％，收報每盎司１９﹒１５９美元，終止連續五個交易日
跌勢；白金跌約１﹒２％，收報每盎司８４０﹒９美元；鈀金跌１﹒２％，收報每盎司
１８９６﹒３美元。（ｅｒ）
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