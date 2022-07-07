  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2022 07:50

《油金掠影》加息抗通脹憂慮增，布油曾穿１００，金價創十個月低

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國聯儲局公布的６月議息紀錄，加劇市場對加息抗通脹的憂慮
，加上美匯指數上揚，利淡消息繼續拖累油價表現。紐油較近期高位低逾２０％，陷入技術性熊
市；布油盤中就曾跌穿１００美元。
　　紐約期油曾挫４﹒４２％，低見９５﹒１３美元，收跌０﹒９７％，報每桶９８﹒５３美元
，兩天累計跌１４％；布蘭特期油亦曾挫４﹒１５％，低見９８﹒５美元，收跌２﹒０２％，報
每桶１００﹒６９美元，兩天累計跌近１３％。
　　美國能源資訊局（ＥＩＡ）將於周四公布官方庫存數據。美國石油協會（ＡＰＩ）數據就顯
示，上周原油庫存增加３８０萬桶，市場估計為減少１１０萬桶。
　
＊紐約期金跌１﹒６％＊
　
　　因應美國聯儲局官員表明將大幅加息壓抑通脹，美元匯價再創２０年新高，金價下跌。
　　紐約期金盤中低見１７３０﹒９５美元，收跌１﹒６％，報每盎司１７３６美元；紐約現貨
金收跌１﹒５２％，報每盎司１７３８﹒７美元。
　　有分析認為，金價失守１７６８美元，技術走勢轉差，下個支持區間料在１６９８至
１７２２美元。
　　其他貴金屬方面，白銀漲０﹒２；％，收報每盎司１９﹒１５９美元，終止連續五個交易日
跌勢；白金跌約１﹒２％，收報每盎司８４０﹒９美元；鈀金跌１﹒２％，收報每盎司
１８９６﹒３美元。（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事06/07/2022
《神州經脈》傳白宮僅取消少量中國貨關稅　疫情多點再爆A場疲弱
人氣文章財經熱話06/07/2022
大行齊升目標價兼憧憬改在港第一上市　阿里逆市造好
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金