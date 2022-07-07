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即市新聞

07/07/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》長期仍屬偏淡，伺機轉升

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和偏淡。市場對中美貿易關係轉好的憧憬程度下降，焦點只落於美國經濟步向衰退、美元呈
現大強勢、金價向淡和油價波動。股市方面，筆者會將當前長期局勢形容為「仍屬偏淡，伺機轉
升」。淡友於實力上的確仍較好友略高，但若有新利好消息配合，好友是有能力扭轉形勢的。於
市況未正式轉跌為升前，我們應細心觀察反彈市中好淡雙方的角力情況，從中找尋對後市的啟示

　　昨早（６日）港股於美指期貨再創全日新高後的表現再度令投資者感到失望，顯示好友大戶
尚未準備好大舉反攻。筆者認為，若非他們對後市正式回升欠缺信心，便是他們認為時機未到，
因而不急於完成部署。若屬前者，他們會且戰且退；若屬後者，則他們會將長期防線逐步推高，
反映時機將至，可伺機大舉進攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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