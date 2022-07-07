《運籌帷幄－梁業豪》長期仍屬偏淡，伺機轉升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向好和偏淡。市場對中美貿易關係轉好的憧憬程度下降，焦點只落於美國經濟步向衰退、美元呈

現大強勢、金價向淡和油價波動。股市方面，筆者會將當前長期局勢形容為「仍屬偏淡，伺機轉

升」。淡友於實力上的確仍較好友略高，但若有新利好消息配合，好友是有能力扭轉形勢的。於

市況未正式轉跌為升前，我們應細心觀察反彈市中好淡雙方的角力情況，從中找尋對後市的啟示

。

昨早（６日）港股於美指期貨再創全日新高後的表現再度令投資者感到失望，顯示好友大戶

尚未準備好大舉反攻。筆者認為，若非他們對後市正式回升欠缺信心，便是他們認為時機未到，

因而不急於完成部署。若屬前者，他們會且戰且退；若屬後者，則他們會將長期防線逐步推高，

反映時機將至，可伺機大舉進攻。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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