《行內行外－梁崇讓》悄悄形成的虛擬風暴？

《行內行外》２０２２年已開始踏入第三季了，２０２２年的上半年真是一個名符其實的虎

年，取其諧音就是「苦年」，今年全球局勢極不明朗，俄烏戰爭引發全球出現大變局，美國希望

藉自己在世界上政經的影響力，逼令各國聯合打壓中國和制裁俄羅斯，可是這種做法卻引起美國

本土的嚴重通脹，美國到處制裁他國，令全球貿易失衡，勢如火上加油，令全球通脹加劇。為了

遏止通脹，美聯儲局也不理會經濟下行的風險，只能急急加息，但加息頻密的速度卻引發全球股

票市場即時急跌，一直在吹噓虛擬資產和加密貨幣是高通脹下的避難所，但事實並非如此。



＊虛擬泡沫＊



早前工會刊登「行內行外」的多篇文章提及如虛擬資產無法與實體經濟掛勾，價格不斷上升

只會產生泡沫，最終仍會下跌，近期加密貨幣成為資產下跌的重災區，虛擬貨幣龍頭比特幣更跌

穿２００００美元，更有分析師指出虛擬貨幣跌勢未止，跌勢可能會維持半年以上，這引起市場

擔憂加密貨幣市場崩潰會加快美國經濟陷入衰退，當然也有專家認為，加密貨幣與債務的關聯性

很低，應不太可能拖累全球或美國的經濟。

但數據有顯示，一些透過電腦運算「開採」比特幣的「礦工」已開始停產，「礦工」公司只

因幣價下跌和生產成本尤其是能源價格不斷上升，導致「礦工」無利可圖，出現了裁員潮，現連

在紐約掛牌的加密貨幣交易所ＣＯＩＮＢＡＳＥ股價也在下跌，在多倫多上市的加密貨幣經紀商

Ｖｏｙａｇｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ已提出破產保護申請，投資者已有損失。此外傳出加密貨幣平

台Ｃｅｌｓｉｕｓ出現擠提現象，跌勢中的虛擬資產壞消息接踵而來，更何況誰能保證加密資產

背後沒有債貸或槓桿的核彈行為呢？

當年美國金融海嘯，雷曼衍生產品爆煲，當中涉及的借貸和槓桿行徑錯縱複雜，據悉內地恒

大集團的債務危機同樣也涉及大量借貸和槓桿，這證明企業或炒賣行為涉及嚴重借貸和槓桿所形

成的泡沫，爆破只是遲早的事。更何況虛擬貨幣並非類似黃金或石油，有其實質用途和內在價值

，也沒有實體資產支持或掛勾，只是利用區塊鏈加密技術之名，對個別私人產品或物品進行炒作

。



＊實質價值＊



近日盛行的ＮＦＴ非同質化貨幣其實也是類似，當有人追捧時，可以天價成交，一旦乏人問

津，則可以一錢不值，莫說沒有實際用途的產品，就如郵票和鈔票，有其本身價值，也有其自身

的炒賣市場，個別郵票或鈔票可以瘋狂炒賣至不合理的價格，也可大幅回落。在九龍旺角和上環

商鋪，昔日也有炒賣郵票和鈔票的聚集地，炒賣風氣熾熱時，日日人頭湧湧，現時那些商鋪已鮮

有人踏足，是否已轉至網上炒賣？筆者不清楚，只知道現時少了人氣也缺了氣氛，連售郵幣的商

鋪數量也少了。曾幾何時，蒜頭、白醋、鹽等在內地也曾暴炒一輪，最終又回跌到原有的價值，

香港在新冠疫情初期，口罩、止痛退燒藥和快速檢測劑也曾一度搶至斷市，這些都是抗疫防疫的

必需品，有錢也買不到，但過了一段時間，供應和價格很快回復正常。

至於股票市場的上市公司同樣有升有跌，在眾多上市公司中，大家各有不同的生意和不同的

概念，當然也有空殼公司的存在，資產和概念有時是用來吹噓和炒作的。但無論怎樣，上市公司

股票的價格最終還是要看企業的前景和業績，就以滙控（００００５）為例，自２００８年金融

海嘯後，公司前景和業績總是裹足不前，連派息也大不如前，因此股價也迷失了近１５年，怎不

叫捧場客失望！至於去年自中央政府加強監管科網巨頭和嚴防壟斷的政策，更提出共同富裕的理

念，令騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）和美團（０３６９０）等等科企失去了上

升動力光環，因此前景和業績缺乏了支持，導致股價不斷下跌，這會否是匯豐迷失１５年的翻版

呢？筆者木宰羊！在投資市場中，具實際作用和內在價值的物品經常也有人會借機投機炒賣，但

普遍來說，大部分在炒賣過後，最終還是重回合理或實際的價值水平，如本身沒有實質價值的產

品在炒賣過後，最終又會有甚麼結局呢？相信聰明的投資者也會想得出結果了！



＊監管交易＊



後記：中國一直遏止加密貨幣在本土發展和炒賣，深圳市地方金融監督管理局曾發布《關於

進一步防範「虛擬貨幣」非法活動的風險提示》，指出虛擬貨幣交易炒作活動嚴重危害人民群眾

財產安全，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，擾亂經濟金融秩序。但有

關當局如何監管內地人在境外操作加密貨幣的運作和買賣，相信並不容易知曉了，而歐盟至今仍

未完全否定加密資產存在的價值，上周市場傳出歐盟就數碼資產監管框架達成共識，最終有何結

果？仍有待公布。

香港證監會早前公布２０２２年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案，目的在於

訂立虛擬資產服務提供者發牌制度和貴金屬及寶石交易商註冊制度，主要是為了打擊洗黑錢及恐

怖分子資金籌集等活動，但始終難於禁止在境外網上平台的投資交易，也實難控制普羅市民參與

網上買賣虛擬資產。其實加密資產的定義廣泛，也無統一的定義，這類資產的結搆、性質及用途

可以有很大的差異，這類產品涵蓋的範圍廣泛，例如穩定幣、功能型代幣、相關代幣及非同質化

代幣，再加上元宇宙伸延出的虛擬資產等。由於這類產品大部分並沒有內在價值，因此有人質疑

這類產品應否被稱為資產也引起爭論。爭論暫未有結果，加密貨幣一哥比特幣已從高位跌近八成

，有人預測在現水平仍會下跌九成，如成事實投資者必定欲哭無淚，現已有國家以比特幣作為法

定貨幣或結算貨幣，比特幣幣價的波動直接影響國家貨幣的兌換匯率和價值，因此這種做法確實

冒險。

加密貨幣大型對沖基金之一的三箭資本，因比特幣大跌已申請清盤，上文已提及此類投資公

司多涉及借貸和槓桿，清盤會否波及整個產業鏈和其他企業以及資本市場還是未知之數，但很明

顯全球首富馬斯克和中國首富趙長鵬因虛擬貨幣下跌身家也在大縮水，凡涉及投資在虛擬貨幣的

相關上市公司股價也同時下跌，特斯拉和香港美圖（０１３５７）也不能幸免。這類虛擬資產沒

有正規或官方正式承認的交易買賣場所，因此一直被認為只是小圈子的交易，欠缺足夠的透明度

、深度和寬度，交投也是不穩定。有數據顯示，近日美國息口上升，股市急跌，連ＮＦＴ交易平

台的交投也縮減了近四成，承接力也缺乏，坦白說，在港上市的股票，尤其是細價股，有時也會

出現承接力缺乏而暴跌八九成的情景，更何況沒有實質資產掛勾的虛擬產品呢？

目前倫敦金和外匯交易仍存在非正式交易所的交易買賣運作模式，但其買賣價也要貼近實體

的黃金交易和外匯兌換的價格，總不可能太偏離真實的需求和實體交易，但虛擬貨幣和ＮＦＴ似

乎難以達至現時倫敦金和外匯買賣的交易模式。坦白說，買賣倫敦金和外匯的公司也有存在倒閉

的風險，更何況虛擬資產或買賣虛擬資產的公司了，事實連受監管的雷曼也可以倒閉，而盛傳背

後有強大後盾支持的中國恒大（０３３３３）也出現清盤危機，那誰可擔保沒有監管機構監管的

交易不會出亂子和公司不會倒閉呢？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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