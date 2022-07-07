《缸邊隨筆－石鏡泉》決裂

《缸邊隨筆》股市，是個小漩渦，政治是個大漩渦，炒股不看政治，是找死，今年俄烏戰爭

充分說明這點。戰事一啟，股跌、樓跌、油升、金升、息升，當帶出衰退後，就會股、樓、油、

金、息俱跌。



俄烏戰未結束，投資者要留心，美國會否另啟在亞洲區的衝突，筆者認為遲早會，因為美國

容不下另個大國－－中國。



不少人被誤導，以為普京是要挑戰歐美，這是西方大話戰成功之處。事實上，普京上任之初

，是刻意想融入西方，故有倡Ｇ８之事，要有Ｇ８，普京就將俄羅斯自認為地區大國，不是世界

大國，而這世界大國就由美國做老大。不過普京和俄羅斯的委曲求全，只被美國解讀為不過是「

有核武的沙特阿拉伯」而不予尊重，並六度將北約東拓。



普京的善意被歐美不理，並策動烏克蘭向俄羅斯露爪，不遵守２０１４和２０１５俄烏的《

明斯基協議》（有關俄烏和平共存）後，普京就發動了「特別行動戰爭」，好讓歐美要認真考慮

俄羅斯的國家安全憂慮：北約軍事部署包圍俄羅斯。



俄烏戰已打了近５個月，歐美並沒有理會俄羅斯的國家安全憂慮，並變本加厲，芬蘭、瑞典

也加入北約。



俄烏戰會否長打下去？肯定不會，多方面的分析認為由今年９月至１１月，俄烏戰會有個轉

捩點發展，怎轉法？走著瞧。



俄烏戰的深層次矛盾是俄的熱衷西化貼在歐美的冷屁股，這不是一山不能藏二虎（普京試過

跪低），而是爾非我族類。這對於那些主張西化的中國公知，是個教訓。



俄烏之戰亦向全球展示歐美抹黑、大話的伎倆，對發展中國家是個好好的教材，對中國言，

更是當頭棒喝。



俄羅斯西化夢碎，中國前車之鑑會更重視獨立自主，努力穩內，才可抗外。美國是會不時搞

下你，中國要做的是，可能是可以忍下你，但明踩上心口就一定反擊你，因此在今年之後，是可

以不時有睇見牙煙之擦槍事件，會否走火，唔知。



下文是東方衛視，６月７日，復旦大學中國研究院特邀研究員邱文平視頻的截錄，講的是俄

羅斯的大徹大悟，與歐美的決裂，很有啟發性，值得看。



＊俄羅斯西化夢想破滅＊



第一點我想談的是：從彼得大帝到沙皇俄國滅亡。彼得大帝的變革將俄羅斯帶入了西方社會

，其「全盤西化」的思想滲透進了俄羅斯的大貴族和知識分子的骨髓。不僅沙皇熱衷於和西歐各

國皇室聯姻，希望擺脫蒙古人帶來「野蠻人」的標籤，甚至貴族（通用）語言都用法語，最後發

展到連在俄羅斯宮廷講俄語，都是件恥辱的事情。



以東正教為旗幟的本土派對西方文化的抵制，從來沒有停息。沙皇其實是俄語「凱撒」的發

音，而「凱撒」是羅馬皇帝的尊稱。東羅馬帝國滅亡後，俄羅斯本土派認為，俄羅斯繼承了東羅

馬帝國的東正教法統，而西歐基督教世界只是源自被日耳曼民族滅亡的西羅馬帝國，俄羅斯才是

真正的羅馬帝國的繼承者。這種借助東、西羅馬帝國正統之爭，而構建的俄羅斯本土文明，獲得

了中小貴族和東正教信徒的堅定支持，和渴望「全盤西化」的皇室大貴族形成了持續的對峙。沙

皇彼得三世皇后、普魯士人葉卡捷琳娜就抓著了俄羅斯本土派對過度西化的反感，借助本土力量

，顛覆了過度崇洋、出賣國家的彼得三世，並以一個外國女人的身份，成就了俄羅斯女沙皇的大

帝神話。



俄羅斯一對雙頭鷹國徽，直接繼承了東羅馬帝國的國徽，代表著亞歐帝國的特色和法統，同

時也代表了俄羅斯內在的精神衝突：超大的東方身軀和貧弱的西方文化，相互糅雜，又相互衝突

；精神走向了西方，而身體依然留在東方，統治者只能在西化派和本土派之間來回搖擺。對外侵

略的沙文主義，則是兩派的黏合劑，導致了沙皇俄國的歷史，就是一部擴張史。



第二點要談的是蘇聯的解體。不僅是蘇聯共產黨偏離了馬克思主義，也源於俄羅斯文化的西

化傳統基因。很多人不假思索地去接納西方的說法，認為蘇聯的解體，標誌著社會主義運動的失

敗，中國的社會主義也必將步其後塵。他們沒有看到的是，蘇聯和中國的社會主義道路，從開始

就有所不同，不同的道路自然有不同的命運，實踐才是檢驗真理的唯一標準。繼承沙皇俄國的沙

文主義和不顧人民生活，是蘇聯解體的重大原因，因為這些行為違背了馬克斯主義解放被壓迫人

民的基本原則。瘋狂干涉他國內政，導致了東歐國家仇俄心理一直延續至今，而無視人民生活，

和美國進行帝國爭霸則是本末倒置，中國稱之為「蘇修」（蘇聯修正主義），完全是有道理的。

鄧小平說過「貧窮不是社會主義」，這是蘇聯給中國留下的深刻教訓。



第三點我們來談談，蘇聯解體後，俄羅斯西化夢想的破滅。今天回頭來看，葉利欽的「全盤

西化」和「休克療法」徹底毀了俄羅斯。在西方的經濟學家直接指導下，俄羅斯國家陷入了破產

，西方資本及其扶持的寡頭，搶劫、瓜分國有資產，人民陷入赤貧，民族陷入絕望，國家地位一

落千丈。俄羅斯人的民族自信心跌到谷底，任人嘲弄侮辱，至今思之，令人心寒。



蘇聯和俄羅斯領導人幼稚到相信美西方「融入民主世界」的鬼話，不僅是因為自身信仰和道

路出了問題，也是因為他們沒有看透，美西方構建的金字塔國際體系，本質上是一個以盎格魯－

撒克遜國家居於頂端的基督教世界，座次都是按照ＷＡＳＰ（美國白人新教徒）次序排列的，其

中根本就沒有俄羅斯這種東正教異端領導位置。美國人曾經嘲弄俄羅斯，不過是個「有核武器的

沙特阿拉伯」。今天，美西方步步緊逼的戰略目的，其實就是要把俄羅斯去核武器化，徹底將它

變成沙特阿拉伯一樣的資源殖民地。



國家的命運有時是偶然的，葉利欽選擇普京做繼任人是出乎西方和寡頭意料之外的。如果沒

有普京這樣堅定的愛國者，美西方完全可以通過代理人和資本寡頭，控制俄羅斯，就像今天的烏

克蘭一樣，而正是普京，對資本寡頭和外國代理人堅定的打擊，才讓俄羅斯有了喘息之機。



最後我們重點談一下，俄羅斯的大徹大悟。普京最初是個溫和的「西化派」，依然意圖融入

「西方世界」，加入Ｇ８集團（８國集團首腦會議），傾力與默克爾的德國交好，都在努力，在

構建良好的俄烏關係。普京一直表示，「願意和美國夥伴的任何總統合作」，為此不惜承認美國

的超級大國地位，將自己降格為地區大國，不顧國內本土派的反對，傾力支持美國在阿富汗的「

反恐戰爭」。從中可以看出，俄羅斯對西方世界的情深義濃，而美西方極其傲慢的帝國主義特色

，彰顯無疑。在他們眼中，一個戰敗國談甚麼尊嚴？



北約持續６輪東擴，鼓動周邊國家的顏色革命，讓普京終於明白，西方世界從來就沒有打算

接納俄羅斯這個異端。他們只是意圖通過天花亂墜的「民主」「自由」謊言和惡毒的陰謀，將俄

羅斯變成附庸，最好加以肢解，一勞永逸地解決俄羅斯。



每當大貴族、精英知識分子全面倒向西方世界的時候，俄羅斯本土派的民族主義都會迅速地

崛起，因為他們代表了被打壓、被凌辱、被剝奪的俄羅斯普通百姓，它催生的民粹主義狂潮席捲

俄羅斯，危及政權的穩定，迫使俄羅斯精英不得不重新考慮「自己的國家往何處去？」這個終極

命題。



飽受詬病的俄羅斯政治學者亞歷山大．杜金指出，「這是一場文明的衝突：俄羅斯文明與反

俄羅斯文明的衝突」。杜金的國家理論模式，構建一個俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭聯合的斯拉夫

民族國家，而布熱津斯基早就斷言，沒有烏克蘭的俄羅斯就不是一個世界大國。俄烏衝突就是這

兩種政治理念的直接較量。



從當前局勢來看，俄烏國家層面的聯合已無希望，但近期烏東地區、俄羅斯族佔多數的多個

州宣布獨立，要求加入俄羅斯。俄羅斯整合斯拉夫民族的政治構想，得到初步的實現。



接二連三的欺騙與謊言，讓俄羅斯忍無可忍。全盤西化的道路，不是你想走就能走的，代價

是變成西方的奴僕。這是本土派的民族主義決不能接受的。普京發動的「特別軍事行動」還是懷

有最後一綫希望，意圖借此捅醒西方，聆聽一下俄羅斯的安全憂慮，但美西方發動史無前例的制

裁，徹底打碎了普京的幻想。俄羅斯融入西方的迷夢，做了幾百年，今天才在冰冷的現實面前醒

了過來。



縱觀俄羅斯人意圖融入西方的悲慘歷史，實在是感慨萬千。有位斯巴頓老奶奶打著蘇聯國旗

，迎接烏克蘭士兵而遭到羞辱一幕，讓世界上無數善良的人落淚。第二次世界大戰中，在基輔、

哈爾科夫和克里米亞，數以百萬計的俄羅斯人、烏克蘭人，一起為祖國流盡了鮮血，攻克柏林的

是蘇聯紅軍的烏克蘭第一和第二方面軍。短短３０年間，一代人的時光，烏克蘭就背棄了自己的

歷史，他們不記得列寧曾說過「忘記歷史，就意味著背叛」。俄羅斯未來，是走向民族主義、沙

文主義，還是又回到社會主義，抑或是出現一種糅合了歐亞主義和東正教傳統、面向東方的新概

念，都需要俄羅斯人自己回答。



沒有堅定的國家理念和意識形態體系，國家只能在混亂、撕裂中，走向衰敗。俄羅斯的西化

執念和今天的大徹大悟，是值得中國人好好思考的。歷史循環，又螺旋式地走到了起點，多極格

局的雛形已經出現在世界的東方。



美國目前不敢對中國開戰，頂多又是找代理人來打。但無論是日、韓，他們出手，一定等死

，如是台灣，就等中國提前統一好了。



在未來五、七年，菲、越、馬、印，都不會替美國出手，因為中國軍力遠超越他們。美國會

做的，是科技上卡中國。中國會點做，舉全國之力，去攻關，以前例子多見，這個視頻可說明，

但是不宜短期太樂觀，因為科研知識是要靠累積的。但給中國三、五、七年，不少今時西方的專

利，都會成白菜價，原子筆的筆尖圓珠便是。但長期言，筆者是樂觀的，因為這是中國制度的優

越性，產學研，可以如臂使指。更重要的是，制度是死的，民族尊嚴是最強的推動力，這是歐美

國家所欠的。



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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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