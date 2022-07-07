《盤後部署》汽車股帶動大市回升，恒指料回至兩萬一見支持

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股先跌後升，惟中概股表現乏力，反映中概股表現的金龍

中國指數創逾三周最大跌幅。港股在中概科技股拖累下，低開２３３點報２１３５２，初段低見

２１２００，其後跌幅逐步收窄，半日跌８７點報２１４９８。午後汽車股發力，帶動大市回升

，部分科技股跌幅收窄，恒指今天低開高收。

恒指今天收報２１６４３，升５６點或升０﹒２６％，主板成交１１２０﹒５８億元。國企

指數報７５３８，跌６點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報４７８０，跌２１點或跌０﹒４５％

。

內地股市同樣報升。上證綜合指數報３３６４，升９點或升０﹒２７％，成交

４３８２﹒０３億元人民幣；深證成分指數報１２９３５，升１２４點或升０﹒９７％，成交

３２６０﹒３２億元人民幣。

在１分鐘圖可見好友與淡友午後在２１６００點水平爭持激烈，好友總算勝出，恒指勉強守

得住２０天線。然而，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，恒指上日（６日）的牛證街貨比率達

７０％，目前牛證重貨區２１０００至２１０９９，已有４２０張街貨，向下區間的牛證行貨甚

多，由２０４００至２１０９９區間的牛證街貨張數達３５８０張，２０６００至２０６９９更

增加２１６張牛證街貨，向下殺牛的機會不低，即使今日出現單日轉向形態，恒指短線料回調至

２１０００才見支持。



＊比亞迪短線有力破位＊



汽車股今天撐起大市，按《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，汽車行業全日淨主動買入資金達

億元，為眾板塊之中最多，主要受推動汽車消費的政策刺激。商務部等１７部門發通知，指為了

搞活汽車流通、擴大汽車消費，多部門研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，開

展新能源汽車下鄉活動，支持充電設施建設等。

當中，吉利（００１７５）升勢較強。股價早段在１６元至１６﹒７元上落，午後升幅一度

擴大至逾７％，高見１７﹒６６元，收市升６﹒７１％，報１７﹒５元。吉利於上周二升至

１９﹒２元年內高位後整固，今天在２０天線即見反彈，配合國策的利好因素，帶動股價愈升愈

有。吉利自４月２５日開始形成上升軌，計及今天在內，已數度在２０天線附近有支持，目前仍

呈一底高於一底形態，並再度突破１０天線，整固後短線有望重上１９﹒２元。

比亞迪（０１２１１）前幾天跌市下並無大跌，相對上五個交易日跌幅不足５％，今天升

２﹒３９％，報３２５元。在日線圖上，股價近日仍守得住２０天線，今天沿１０天線進一步向

上升，保力加通道頂部開始擴闊，走勢保持強勁。比亞迪的基本面在眾車企較突出，抗跌力亦較

強，疊加資金追捧汽車股，有力突破歷史高位３３３元。



＊東方海外２４０元水平料有阻力＊



部分航運股今天終止近期頹勢，東方海外（００３１６）第二季度總收益為５２﹒８５億美

元，按年增長５２﹒４％，股價高開２％報２１４﹒２元，早段高見２２３元，其後走勢靠穩，

收市升３﹒８１％，報２１８元。

不過，航運股屬周期性板塊，去年受惠疫情下的高運費，支持股價向上，但隨著不少國家陸

續恢復通關，業續造好並非代表行業持續樂觀，運費逐步回落之下，相信航運股難再有利好的經

營環境，支持股價爆升，部署上宜短炒為主。

對東方海外來說，股價在１００天線附近有支持，而１００天線亦是之前股價推升的重要支

持位，短線料在２４０元水平有阻力，連續數天失守１００天線就要止蝕。（ｅｒ）

