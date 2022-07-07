《經濟通通訊社７日專訊》英國內閣「跳船潮」加劇，據報道，繼財相和衛生大臣後，已有
４５名內閣大臣及高官辭職，包括威爾斯事務大臣、兒童和家庭事務大臣和工業大臣。
此外，以地方發展、房屋及社區大臣高文浩為首的一批閣員赴唐寧街「逼宮」，要求首相約
翰遜下台。約翰遜拒絕，並即時將高文浩解職。
有份前往「逼宮」的威爾斯事務大臣夏世民在辭職聲明中批評，約翰遜在黨內支持迅速下滑
的情況下仍固執己見。（ｊｆ）
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07/07/2022 08:36
【國際要聞】英國內閣「跳船潮」加劇，４５名大臣及高官辭職
《經濟通通訊社７日專訊》英國內閣「跳船潮」加劇，據報道，繼財相和衛生大臣後，已有
４５名內閣大臣及高官辭職，包括威爾斯事務大臣、兒童和家庭事務大臣和工業大臣。
此外，以地方發展、房屋及社區大臣高文浩為首的一批閣員赴唐寧街「逼宮」，要求首相約
翰遜下台。約翰遜拒絕，並即時將高文浩解職。
有份前往「逼宮」的威爾斯事務大臣夏世民在辭職聲明中批評，約翰遜在黨內支持迅速下滑
的情況下仍固執己見。（ｊｆ）
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