【外圍經濟】瑞士６月失業率降至２％，通脹達３０年最高水平

《經濟通通訊社７日專訊》瑞士官方公布最新數據，該國６月失業率降至２％，符合經濟學
家預測，前值２﹒１％。同期瑞士通脹率達到３﹒４％，是近３０年來最高水平，前值２﹒９％
，遠超瑞士央行的２％目標。
瑞士央行表示，俄烏戰爭是物價加速走高的重要因素，持續的供應鏈瓶頸也產生了重大影響
。瑞士央行上月預計今年通脹率為２﹒８％，２０２３年為１﹒９％，２０２４年為１﹒６％。
（ｊｆ）
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