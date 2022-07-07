【國際要聞】伊朗聲稱英國副大使涉間諜活動一度被扣留，英方否認

《經濟通通訊社７日專訊》伊朗國家電視台周三（６日）稱，英國駐伊朗副大使惠特克
（Ｇｉｌｅｓ Ｗｈｉｔａｋｅｒ），涉嫌進行間諜行為，包括在軍演地區收集土壤樣本，一度
被伊朗革命衞隊扣留。報道指，惠特克向伊朗政府道歉後，被驅離軍演區域。英方否認惠特克被
捕，但證實他已離開伊朗。（ｊｆ）
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