《政經范局－范強》盤點歐亞局勢的最新發展

《政經范局》過去一周亞歐各國發生不少重要而又瞬息萬變的大事件，隨時到了這個周末就

會變得更明朗。而僅僅是關注其中的任何一項，都有可能顧此失彼，落後於形勢。因此，我趕在

周末之前羅列一些問題，供有興趣的朋友參考。



＊一、俄烏即將和談了嗎？＊



過去一周，幾乎是參與俄烏之爭的任何一方都不約而同宣布了勝利：俄羅斯宣布徹底「解放

」了盧甘斯克；作為回應，烏克蘭宣布重新奪回了扼守黑海的蛇島；北約則東擴不成轉為北上，

如願吸收了芬蘭和瑞典；連本身只是參與停火斡旋的土耳其，也因為一度阻撓芬蘭和瑞典加入北

約，而凸顯了總統埃爾多安的國際影響力；歐盟在戰爭波及下本來乏善可陳，可也就是在這周，

空巴成功獲得史上最大訂單，向中國出售２９２架客機，經濟注入了一劑強心針。



既然所有各方都贏了，和談的時機是否又到了？到了九月中，西歐很多國家的天氣就又要轉

冷，能源供應顯然在一時之內尚無替代方案，而挪威的油氣田工人偏偏揀選此時罷工。德國因為

能源短缺而面臨「去工業化」危機，並在３０多年來首次錄得了貿易逆差，而德國是歐盟的經濟

引擎。如果「美英特殊關係」或東歐的反俄國家及烏克蘭本身仍拒絕和談，歐盟將會遭受嚴重的

「內傷」。反而俄羅斯有油氣黃金和糧農資源，普京倒也未必急於談。



＊二、約翰遜為何拒絕下台？＊



直至周四（７日），已有四十多名英國內閣大臣和高官辭職，這在唐寧街十號歷史上應該是

罕見的政壇大地震。但首相約翰遜拒絕下台，放言除非他被拖出唐寧街。約翰遜是最為支持烏克

蘭抗俄的西歐國家領導人。支持烏克蘭抗俄，其實也等同摧殘歐盟。只要衝突持續，就可以拖垮

歐元區經濟，瓦解歐盟的政治團結，從而使得約翰遜可以順利完成脫歐的「違約」行動，即單方

面修訂《北愛議定書》。



但是，英國國內物價飛漲，民間顯然已承受不了能源短缺和支援烏克蘭的財政負擔，是以出

現了保守黨內的逼宮和跳船。這些內閣要員雖然沒有了官位，但仍保有國會議席，總還可以在未

來的影子內閣佔一席之地。約翰遜則難矣，一旦辭職就會蓋棺論定，為脫歐及支持歐洲戰爭而引

發的一切外交、內政及經濟後果承擔責任。



所以他一定想方設法死守唐寧街，直至完成《北愛議定書》修訂案的三讀通過，為自己成功

令英國脫歐的「豐功偉業」畫上完整句號。他的生存關鍵在於是否得到保守黨下議院後排議員的

支持，然以今次政壇大地震之強烈，約翰遜能否捱得過這個周末都是未知之數。他最有可能的接

班人是女外相卓慧思，她在脫歐和抗俄方面的鷹派立場，比約翰遜有過之而無不及。如果她上台

，只要不宣布提前大選，英國仍會執行鷹派的對外政策。



＊三、中國為何「史詩級」買空巴？＊



中國購買空巴被描述成冷落波音的「史詩級訂單」，是，也不是。這回買的是中短程

Ａ３２０ＮＥＯ窄體客機，寬體長途客機仍未落訂單。值得注意的是，同一時間傳出了中俄兩國

停止ＣＲ９２９長途客機的研發合作，這是甚麼意思？



我認為空巴訂單是「史詩級」，在於它會塑造亞歐經濟和產業分工。也就是說，中俄暫時犧

牲在客機領域的合作，改為維護空巴的生存，從而使得歐盟得以擁有可供維繫生命線的航空產業

優勢，這甚至可能在未來體現在長途客機研發上。另一方面，法國總統馬克龍一直試圖推動歐洲

軍備，而歐盟戰機研發的落後卻導致歐洲不得不依賴美製戰機……所以，歐盟維持航空科技的影

響可以很大。



＊四、東北亞爭當火藥庫？＊



南韓總統伊鍚悅和日本首相岸田文雄都參加了早前的北約峰會，為北約東擴至亞洲穿針引線

。這兩個國家有一個共通點，就是都和周圍所有國家不和。現在正是歐洲千方百計為俄烏衝突找

下台階之時，伊鍚悅倒是漏夜趕科場，把美國Ｆ－３５戰機請到首爾來，風風火火要舉行一場針

對北韓的聯合軍演。若然北韓真的是一聲核試，伊總統難道要把歐洲的戰火接到朝鮮半島來？



那邊廂，日本政府誤判俄羅斯總統普京會在對烏開戰後火速倒台，第一時間與俄翻臉，在北

方四島問題上擺出強硬姿態，結果遭來俄軍太平洋艦隊的環島「圍觀」，「薩哈林２號」油氣工

程也被俄方收回。又因為日本積極拉攏北約制華，可以說是同時以中俄為敵。國內經濟同樣被推

到了崖邊，眼見岸田由上台之初的「新政」，淪為了當下的「岸田通脹」，且看周日的參議選舉

有何結果。



再看東南亞，日韓領袖去馬德里開北約峰會時，印尼總統維多多卻訪問了基輔和莫斯科，加

入停戰斡旋，越南和俄羅斯即將舉行外長會議，而菲律賓總統小馬科斯在馬尼拉接見了中國外長

王毅。何解？國際局勢動盪，經濟前景不明朗，正是抱團取暖之時。東南亞各國的成熟表現，看

來從長線有可能跑嬴東北亞。《經濟通通訊社評論員 范強》

