《台股攻略－黃振宇》台股反彈過３００點，重上萬四點關口

《台股攻略》美股上揚，台股今日（７日）同步反彈，雖然一度倒跌３４點，但電子權值股

領軍走高，航運股上揚，加權指數最終大升３５０點，收１４３３６ 點，收復萬四點關口，成

交金額為新台幣２５６９﹒１６億元，外資亦終止連續七日淨賣出記錄，三大法人合計淨買入新

台幣２１８﹒８６億元。

電子權值股的晶圓雙雄今日展開報復性反彈，台積電止跌回升，收新台幣４５７﹒５元，升

５﹒１％，市值回升至新台幣１１﹒８６兆元；聯電６月收入達新台幣２４８﹒２６億元，按年

升４３﹒２％，連續９個月創歷史新高，股價一度重上新台幣４０元關口，收新台幣３９﹒８５

元，升逾７％。ＩＣ 設計股方面今日聯發科升５﹒１％，瑞昱升近５％，譜瑞－ＫＹ漲停。矽

智財（ＩＰ）股的力旺逼近漲停價，升９﹒３％，此外，祥碩、世芯－ＫＹ、智原、創意及驊訊

均升５﹒６％－至４％。光學元件廠的大立光股價直奔漲停，收新台幣１８８０元，其餘光學股

同步上升，玉晶光升８﹒１％，重返新台幣４００元關口；揚明光、先進光及聯一光漲停。航運

股反彈，貨櫃三雄的陽明收新台幣８３﹒２元，升３﹒６％；長榮收新台幣８８﹒４元，升３％

；萬海收新台幣１１６﹒５元，升２﹒６％。散裝航運的台驊投控、遠雄港、新興及中櫃均升

１﹒２％至２﹒２％。航空雙雄的長榮航及華航均升超過２％。不過，塑化股成最弱板塊，台塑

跌２﹒８％，南亞跌３％，台塑化跌０﹒９％，台化跌０﹒７％。受惠兩大產品出貨暢旺，半導

體廠的家登上半年收入創同期新高，且因出售汽車事業後，獲利結構好轉，上半年收入新台幣

２０﹒９１億元，按年增６７﹒５％。機電大廠的亞力受惠科技大廠擴產投資，相關客戶訂單需

求強勁，其６月收入新台幣７﹒８７億元，按年增５５﹒４％，首度衝破新台幣７億元創新高。

雖然台股跌深反彈，但需留意本月高位１４４８８點阻力，若未能突破，大市走勢仍要持續

震盪，現階段宜短線操作，保持審慎，建議留意受惠客運及貨運需求上升的航空股，以及行業缺

料狀況改善的電動車供應鏈相關股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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