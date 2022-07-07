《窩輪豪情－梁業豪》投機者現應集中留意甚麼板塊？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

公用事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藥明

生物（０２２６９）、長實集團（０１１１３）與金斯瑞生物科技（０１５４８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選匯控（００００５）、網易（０９９９９）與中海油（００８８３）。

港股開局的表現再度強差人意，好友大戶依然無意大舉進攻。於此情況下，筆者認為投資者

應多留意各業務類別近期資金流向的變化。對超短線與短線的投機者而言，５天和１個月的參考

時段最為適合。現時若只計算過去５個交易日，醫療保健業、銀行業與資訊科技器材業的主動買

盤最為積極，屬於大戶買家的主要掃貨對象。若計算過去一個月，以掃貨規範從大至小排列，則

為軟件服務業、汽車業與醫療保健業。至於該參考哪一個分析時段，則應視乎大家打算入市投機

的時限而定。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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