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即市新聞

07/07/2022 09:04

【虛幣世界】隔晚美股輕微高收，加密貨幣走勢平穩

　　《經濟通通訊社７日專訊》加密貨幣近期走勢開始平穩，其中比特幣站穩二萬美元關口，消
息指美聯儲曾暗示七月加息四分三厘，美股輕微高收，市場對此消息未有太大反應。資產管理公
司Ａｒｃａ投資組合經理Ｄａｖｉｄ　Ｎａｇｅ在媒體上表示，目前比特幣在１８０００美元至
　２００００美元範圍內，預計短線仍保持穩定。
　　另外，推特上有消息指ＫｕＣｏｉｎ可能出現資不抵債，並呼籲用戶將資金撤出，有指
ＫｕＣｏｉｎ的１４個熱錢包一天內流出１８億美元，僅剩下１０００萬美元。ＫｕＣｏｉｎ創
始人兼首席執行官Ｊｏｈｎｎｙ　Ｌｙｕ解釋，Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ在內的許多在線跟踪工具，
都錯誤地計算了ＫｕＣｏｉｎ的流水，從而有有許多錯誤資訊散播。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０５３６﹒０１元（美元．下同），跌０﹒１４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１８５﹒０６元，跌０﹒１３％；艾達幣報
０﹒４６２６元，升０﹒０７％；瑞波幣報０﹒３３２８元，升０﹒１２％。（ｕｌ）
　
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