《經濟通通訊社７日專訊》加密貨幣近期走勢開始平穩，其中比特幣站穩二萬美元關口，消

息指美聯儲曾暗示七月加息四分三厘，美股輕微高收，市場對此消息未有太大反應。資產管理公

司Ａｒｃａ投資組合經理Ｄａｖｉｄ Ｎａｇｅ在媒體上表示，目前比特幣在１８０００美元至

２００００美元範圍內，預計短線仍保持穩定。

另外，推特上有消息指ＫｕＣｏｉｎ可能出現資不抵債，並呼籲用戶將資金撤出，有指

ＫｕＣｏｉｎ的１４個熱錢包一天內流出１８億美元，僅剩下１０００萬美元。ＫｕＣｏｉｎ創

始人兼首席執行官Ｊｏｈｎｎｙ Ｌｙｕ解釋，Ｇｌａｓｓｎｏｄｅ在內的許多在線跟踪工具，

都錯誤地計算了ＫｕＣｏｉｎ的流水，從而有有許多錯誤資訊散播。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０５３６﹒０１元（美元．下同），跌０﹒１４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１８５﹒０６元，跌０﹒１３％；艾達幣報

０﹒４６２６元，升０﹒０７％；瑞波幣報０﹒３３２８元，升０﹒１２％。（ｕｌ）



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