《談國論企－黎偉成》增強發展動能要留住引進人才

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年７月１日主

持香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，發表重要講話時提出四點

「希望」，要求香港特別行政區新一屆政府展現「良政」和「善治」新氣象，更希望香港「不斷

增強發展動能」，而這就必須有人才，包括留住培養的人才和引進人才，讓新一代的人才成為長

江「後浪」承前，退下來「前浪」又要得到好好照顧，始能夠讓香港和甚他成功的城市延續一個

又一個良景佳話。



＊培養社會各方面廣義人才釋放巨大創造發展力＊



習近平的四點「希望「，是對香港特別行政區新一屆政府和社會各界人士區提出的，第二點

是希望香港「不斷增強發展動能」，要求是達致「充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活

力」的目標，而所引之兩句，就成為第二點希望的要求整體，簡明扼要，予香港以相當大的彈性

、靈活性和自由度遂願。

即使香港已是廣為認同的國際大都會，仍要不斷增強發展動能，否則便有可能倒退和落後於

中國內地以至世界各個成功的城市，而發展動能要不斷增強，就肯定要有各方各面的人才，包括

政府由上而下的各層面的管治、行政、執行人才，更要社會各個行業企業廣納和廣布人才，才能

夠釋放社會所蘊藏的巨大創造力和發展活力，重點有：

最基本和最重要的，當然是（一）要培養本地人才：（１）不僅學校要教育好下一代，家庭

教育更必要可言輕，公司企業當然是予人以機會，作為對社會的其中重要一個承擔，始能夠在浩

瀚的人海中培養到許許多多各種各樣人才，為政治、經濟、金融等社會的各個方面和層面的發展

、創新，提供堅碩的基礎和動力。

必須申明的，是我所指的（２）「人才」，乃廣義而言之，即在各行各業和社會各層面在其

本職本位皆有良好表現的人，都是人才，不是局限於狹義的專業尖子；有廣泛方面的人才，社會

有就有全面的發展動能。

要指出（３）人才要培養，更要留下來，而不是有若干庸官劣吏在香港就業情況欠佳時居然

叫人「去大灣區啦，大灣區有許多機會呀！」這是負責任的態度嗎！

同樣重要的，是（二）不僅要在各方面培養人才，更要引入人才，讓經濟社會廣納內與外的

人才。要在教育層面吸引優質學子的同時，還要在科技、金融以至多個方面吸引人才，香港的經

濟社會才能夠好好地增強創造力和發展力。此為任何國家或地區發展和創新必由之路，如（ｉ）

中國現時成為世界第二大經濟體系，國家的改革開放政策及相關工作取得良性成效，亦吸引到愈

來愈多出國留學的人士「海歸」，為祖國的建設和發展貢獻力量等，可見政策和人才之重要。

（ｉｉ）即使美國，都是以強化教育和交通運輸，作為發展及壯大經濟的重要基石；教育更是有

逾２萬間政府大學，培育美國和吸引來自世界各地的人才，使經濟特別是科技至今有強大的根基

，足見培育人才的重要性。



＊吸引外來人才參與建設照顧曾貢獻前浪長者＊



絕對不可忽視的，是（三）在重視新生一代的人才的「後浪」同時，必須尊重增為香港社會

作出貢獻的「後浪」的人及人才，沒有「後浪」的努力建設和貢獻，「前浪」就不會有良好的發

揮基礎和前景，亦不一定會長期留下來。在上世紀５０、６０年代「戰後嬰兒潮的新生代」，捱

了窮、狠建設，對香港今天的繁榮有良好和重大貢獻的，現時都陸續退休了，可以移民到外國的

倒不少，留在香港更多，但香港對長者的顧照，肯定不足，特別是現行的「強積金」，可以藉此

安渡餘生嗎？簡直是不知所謂！為甚麼不能採取「公積金」制度？

「前浪」的人才許多現時已變成長者，需要更好公立的醫療、居住環境、食物支援和相關的

生活、娛樂設備，就不是如今之７０歲的生果金和２元交通補助等那麼少得可憐的「關愛」。任

何社會都會有人口「老化」的現象，香港政府要好好思量如何處理好人口「老化」的問題，現時

開始非遲，要踏出實實際際的一步，是為香港「宜居」的其中一個必不可少因素，亦為吸引和留

住「前浪」人才的其中重要條件。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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