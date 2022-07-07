《異動股》中遠海控（１９１９）高開近７％，料中期多賺７５％

《經濟通通訊社７日專訊》中遠海控（０１９１９）現價升６﹒８１％，報１１﹒６元，該

股成交約４２６萬股，涉資４９４２萬元。

中遠海控公布，預期截至６月３０日止中期盈利約６４７﹒１６億人民幣，同比增長約

７４﹒４５％，扣除非經常性損益之純利約６４４﹒３６億人民幣，升７４﹒０６％，息稅前利

潤約９５２﹒４５億人民幣，升約９２﹒０８％。

該集團指，全球集裝箱運輸市場供求關係較緊張，主幹航線出口運費保持高位運行。期內內

地出口集裝箱運價綜合指數均值為３２８６﹒０３點，較去年同期增長約５９％。期內受新冠肺

炎疫情影響，全球供應鏈發生嚴重遲滯，全球客戶對供應鏈的穩定性和韌性提出更高要求。

現時，恒生指數報２１３５２，跌２３３點或跌１﹒０８％，主板成交２９﹒８１億元。國

企指數報７４２８，跌１１７點或跌１﹒５６％。恒生科技指數報４７２０，跌８０點或跌

１﹒６８％。

即月期指新報２１３７１，跌１３５點，高水１８點。即月國指期貨報７４３１，跌５８點

，高水２點。即月科指期貨新報４７１７，跌６８點，低水１４點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中遠海控（０１９１９） １１﹒６０元 升６﹒８１％

東方海外（００３１６） ２１４﹒２０元 升２﹒００％

海豐（０１３０８） ２２﹒６０元 升０﹒４４％

太平洋航運（０２３４３） ３﹒０１元 升０﹒６７％

招商局（００１４４） １３﹒２０元 跌１﹒３５％

中遠海港（０１１９９） ５﹒５２元 跌２﹒４７％

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（ｈｃ）

