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即市新聞

07/07/2022 09:25

《異動股》中遠海控（１９１９）高開近７％，料中期多賺７５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中遠海控（０１９１９）現價升６﹒８１％，報１１﹒６元，該
股成交約４２６萬股，涉資４９４２萬元。
　　中遠海控公布，預期截至６月３０日止中期盈利約６４７﹒１６億人民幣，同比增長約
７４﹒４５％，扣除非經常性損益之純利約６４４﹒３６億人民幣，升７４﹒０６％，息稅前利
潤約９５２﹒４５億人民幣，升約９２﹒０８％。
　　該集團指，全球集裝箱運輸市場供求關係較緊張，主幹航線出口運費保持高位運行。期內內
地出口集裝箱運價綜合指數均值為３２８６﹒０３點，較去年同期增長約５９％。期內受新冠肺
炎疫情影響，全球供應鏈發生嚴重遲滯，全球客戶對供應鏈的穩定性和韌性提出更高要求。
　　現時，恒生指數報２１３５２，跌２３３點或跌１﹒０８％，主板成交２９﹒８１億元。國
企指數報７４２８，跌１１７點或跌１﹒５６％。恒生科技指數報４７２０，跌８０點或跌
１﹒６８％。
　　即月期指新報２１３７１，跌１３５點，高水１８點。即月國指期貨報７４３１，跌５８點
，高水２點。即月科指期貨新報４７１７，跌６８點，低水１４點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海控（０１９１９）　　　１１﹒６０元　升６﹒８１％
　　東方海外（００３１６）　　２１４﹒２０元　升２﹒００％
　　海豐（０１３０８）　　　　　２２﹒６０元　升０﹒４４％
　　太平洋航運（０２３４３）　　　３﹒０１元　升０﹒６７％
　　招商局（００１４４）　　　　１３﹒２０元　跌１﹒３５％
　　中遠海港（０１１９９）　　　　５﹒５２元　跌２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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