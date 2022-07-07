  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2022 09:25

《異動股》布油曾失守１００美元關，中石油、中海油低開近２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》隔晚油價繼續下跌，三桶油今天開市仍偏軟。中石油
（００８５７）現價跌１﹒９７％，報３﹒４８元，該股成交約１３１萬股，涉資４５７萬元；
中海油（００８８３）跌１﹒６２％，報９﹒７４元；中石化（００３８６）跌１﹒１４％，報
３﹒４６元。
　　美國聯儲局公布的６月議息紀錄，加劇市場對加息抗通脹的憂慮，加上美匯指數上揚，利淡
消息繼續拖累油價表現。紐油較近期高位低逾２０％，陷入技術性熊市；布油盤中就曾跌穿
１００美元。
　　紐約期油曾挫４﹒４２％，低見９５﹒１３美元，收跌０﹒９７％，報每桶９８﹒５３美元
，兩天累計跌１４％；布蘭特期油亦曾挫４﹒１５％，低見９８﹒５美元，收跌２﹒０２％，報
每桶１００﹒６９美元，兩天累計跌近１３％。
　　現時，恒生指數報２１３５２，跌２３３點或跌１﹒０８％，主板成交２９﹒８１億元。國
企指數報７４２８，跌１１７點或跌１﹒５６％。恒生科技指數報４７２０，跌８０點或跌
１﹒６８％。
　　即月期指新報２１３６４，跌１４２點，高水１１點。即月國指期貨報７４２８，跌６１點
，低水１點。即月科指期貨新報４７１４，跌７１點，低水７點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　３﹒４８元　跌１﹒９７％
　　中海油（００８８３）　９﹒７４元　跌１﹒６２％
　　中石化（００３８６）　３﹒４６元　跌１﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）　　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning07/07/2022
林家亨：貨櫃需求放緩航運價格已見頂　航運股有貨今日須沽
人氣文章財經熱話07/07/2022
【虛幣世界】隔晚美股輕微高收，加密貨幣走勢平穩
人氣文章中國故事06/07/2022
《神州經脈》傳白宮僅取消小量中國貨關稅　疫情多點再爆A場疲弱
人氣文章財經熱話06/07/2022
大行齊升目標價兼憧憬改在港第一上市　阿里逆市造好
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金