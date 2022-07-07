《異動股》布油曾失守１００美元關，中石油、中海油低開近２％

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚油價繼續下跌，三桶油今天開市仍偏軟。中石油

（００８５７）現價跌１﹒９７％，報３﹒４８元，該股成交約１３１萬股，涉資４５７萬元；

中海油（００８８３）跌１﹒６２％，報９﹒７４元；中石化（００３８６）跌１﹒１４％，報

３﹒４６元。

美國聯儲局公布的６月議息紀錄，加劇市場對加息抗通脹的憂慮，加上美匯指數上揚，利淡

消息繼續拖累油價表現。紐油較近期高位低逾２０％，陷入技術性熊市；布油盤中就曾跌穿

１００美元。

紐約期油曾挫４﹒４２％，低見９５﹒１３美元，收跌０﹒９７％，報每桶９８﹒５３美元

，兩天累計跌１４％；布蘭特期油亦曾挫４﹒１５％，低見９８﹒５美元，收跌２﹒０２％，報

每桶１００﹒６９美元，兩天累計跌近１３％。

現時，恒生指數報２１３５２，跌２３３點或跌１﹒０８％，主板成交２９﹒８１億元。國

企指數報７４２８，跌１１７點或跌１﹒５６％。恒生科技指數報４７２０，跌８０點或跌

１﹒６８％。

即月期指新報２１３６４，跌１４２點，高水１１點。即月國指期貨報７４２８，跌６１點

，低水１點。即月科指期貨新報４７１４，跌７１點，低水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ３﹒４８元 跌１﹒９７％

中海油（００８８３） ９﹒７４元 跌１﹒６２％

中石化（００３８６） ３﹒４６元 跌１﹒１４％

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（ｅｒ）

