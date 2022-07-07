《異動股》國泰（００２９３）升逾３％，港府暫緩熔斷機制

《經濟通通訊社７日專訊》國泰（００２９３）現價升３﹒５％，報８﹒５８元，該股成交

約１４３４萬股，涉資１﹒２２億元。

政府宣布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會

更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。目前正按

機制停飛的航班亦可受惠重飛。

另外，政府明日（８日）起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第３天進行多一次核

酸檢測。根據數據分析，此舉能更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區，並可讓衞生當

局取得更多輸入個案數據，進行更精準抗疫工作。

恒生指數於消升公布後由跌轉升，現報２１５９５，升８點或升０﹒０４％，主板成交

８７２﹒９４億元。國企指數報７５２５，跌２０點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報４７７４

，跌２７點或跌０﹒５６％。

即月期指新報２１６１４，升１０８點，高水１８點。即月國指期貨報７５１９，升３０點

，低水６點。即月科指期貨新報４７７２，跌１３點，高水７點。

上證綜合指數報３３６５，升１０點或升０﹒３１％，成交４２３３﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２９３９，升１２８點或升１﹒００％，成交５９３９﹒７１億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國泰（００２９３） ８﹒５８元 升３﹒５０％

國航（００７５３） ６﹒４５元 升３﹒７０％

南航（０１０５５） ４﹒４５元 升３﹒４９％

東航（００６７０） ２﹒９８元 升２﹒０５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

