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即市新聞

07/07/2022 15:05

《異動股》國泰（００２９３）升逾３％，港府暫緩熔斷機制

　　《經濟通通訊社７日專訊》國泰（００２９３）現價升３﹒５％，報８﹒５８元，該股成交
約１４３４萬股，涉資１﹒２２億元。
　　政府宣布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會
更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。目前正按
機制停飛的航班亦可受惠重飛。
　　另外，政府明日（８日）起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第３天進行多一次核
酸檢測。根據數據分析，此舉能更有助盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區，並可讓衞生當
局取得更多輸入個案數據，進行更精準抗疫工作。
　　恒生指數於消升公布後由跌轉升，現報２１５９５，升８點或升０﹒０４％，主板成交
８７２﹒９４億元。國企指數報７５２５，跌２０點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報４７７４
，跌２７點或跌０﹒５６％。
　　即月期指新報２１６１４，升１０８點，高水１８點。即月國指期貨報７５１９，升３０點
，低水６點。即月科指期貨新報４７７２，跌１３點，高水７點。
　　上證綜合指數報３３６５，升１０點或升０﹒３１％，成交４２３３﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２９３９，升１２８點或升１﹒００％，成交５９３９﹒７１億元人民幣


　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰（００２９３）　８﹒５８元　升３﹒５０％
　　國航（００７５３）　６﹒４５元　升３﹒７０％
　　南航（０１０５５）　４﹒４５元　升３﹒４９％
　　東航（００６７０）　２﹒９８元　升２﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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