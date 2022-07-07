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即市新聞

07/07/2022 16:04

【大國博弈】商務部：美方指責中方的產業補貼，與事實完全不符

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》據報拜登政府或在近期宣布對華關稅減免方
案，當中包括取消對目前中國輸美商品中１００億美元商品加徵的關稅。不過，可能會啟動一項
針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或被提高。商務部新聞發言人束珏婷今日在例行發
布會表示，美方在產業補貼方面對中方的指責與事實完全不符。中國加入世貿組織以來，認真履
行加入承諾，遵守世貿組織《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消了協定下的禁止性
補貼。對於世貿組織規則允許使用的其它補貼，中方的補貼水平和方式均符合世貿規則。中方一
貫反對３０１調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要出台新的貿易措施。
　　束珏婷又指，中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。
中美多家智庫和研究機構都曾做過測算，取消全部對華加徵關稅將對降低美國內通脹水平有實質
性效果。在當前高通脹形勢下，美方早一天取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早一天受益。
中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球貿易和產業鏈供應鏈穩
定，造福兩國人民和世界人民。

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