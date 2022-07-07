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即市新聞

07/07/2022 12:32

《午市前瞻》專家料大市維持上落市，航運股業績好惟看淡運費前景

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報２１４９８，跌８７點或０﹒４１％，主板成
交６１２﹒７２億元。恒生中國企業指數報７４９０，跌５５點或０﹒７４％。恒生科技指數報
４７５２，跌４８點或１﹒０２％。
　
＊張智威：大市２０７００至２２３００區間上落＊
　
　　大市走向維持波動，恒指今早低開２３３點後曾一度跌至２１２００點，其後反彈收窄跌幅
至約１００點左右。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持廿天線上
落，維持預期恒指「有波幅無升跌」，因外圍因素拖累大市表現，但同時內地利消息支撐股市，
如５０００億基建及穩經濟措施等，令恒指維持於２０７００至２２３００區間上落。
　
＊航運股上半年業績好不代表能延續至下半年＊
　
　　疫情逐步恢復下，市場憧憬航運服務供應緊張有望紓緩，相對運費有可能下降，但今日東方
海外（００３１６）公布，第二季度之總收益為５２﹒８５億美元，按年增加５２﹒４％；另外
中遠海控（０１９１９）發布盈喜，預期截至６月３０日止中期扣除非經常性損益之純利約
６４４﹒３６億人民幣，升７４﹒０６％。對於供應鏈恢復速度或未如理想，張智威認為航運將
會持續恢復暢通，因為疫情影響逐漸減退，不少國家已恢復通關，儘管航運股業績好過預期，低
反映只是上半年情況，預期運費將會反覆向下。
　　他提到，自己與物流業內人士交流對方有向他表示現時情況已大為改善，過往一櫃難求情況
已不復見，故他認為運費逐步回落機會較大，而航運股利好環境消失，股價相對亦會隨之回落。
（ｈｃ）

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