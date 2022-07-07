【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買理想沽美團

《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指低開２３３點，報２１３５２點。最高升５６點報

２１６４３點，最低跌３８５點報２１２００點。恒指收報２１６４３點，升５６點或

０﹒２６％。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車

（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）；淨賣出最多的依次是美

團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１２０﹒５８億元減少２０﹒７％。其中港股通成交２５９﹒７億元，佔總成交

２３﹒２％。

理想汽車跌１﹒３５％報１５３﹒２元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股升１﹒１５％報

３５１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元；小鵬汽車跌０﹒４％報１２４﹒５元，北水淨買入

３﹒１億元。

美團跌０﹒７７％報１９４﹒４元，北水淨賣出８億元；中國海洋石油跌０﹒６１％報

９﹒８４元，北水淨賣出３﹒３億元；藥明生物跌０﹒６６％報８２﹒７元，北水淨賣出２﹒５

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

理想汽車 （０２０１５） ３﹒６８

騰訊控股 （００７００） ３﹒２７

小鵬汽車 （０９８６８） ３﹒１５

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒１１

吉利汽車 （００１７５） １﹒２９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） －８﹒００

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒３０

藥明生物 （０２２６９） －２﹒４５

長城汽車 （０２３３３） －０﹒６９

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

