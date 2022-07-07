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07/07/2022 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒５億人幣，買理想沽美團

　　《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指低開２３３點，報２１３５２點。最高升５６點報
２１６４３點，最低跌３８５點報２１２００點。恒指收報２１６４３點，升５６點或
０﹒２６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１１２０﹒５８億元減少２０﹒７％。其中港股通成交２５９﹒７億元，佔總成交
２３﹒２％。
　　理想汽車跌１﹒３５％報１５３﹒２元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股升１﹒１５％報
３５１﹒６元，北水淨買入３﹒３億元；小鵬汽車跌０﹒４％報１２４﹒５元，北水淨買入
３﹒１億元。
　　美團跌０﹒７７％報１９４﹒４元，北水淨賣出８億元；中國海洋石油跌０﹒６１％報
９﹒８４元，北水淨賣出３﹒３億元；藥明生物跌０﹒６６％報８２﹒７元，北水淨賣出２﹒５
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　３﹒６８
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　３﹒２７
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　　３﹒１５
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　２﹒１１
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　１﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－８﹒００
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒３０
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒４５
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒６９
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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