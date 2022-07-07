《美元走勢－羅明立》美匯持續走高勿估頂，短線操作只宜輕倉

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒８８ １３６﹒０６ １３５﹒５５

歐元╱美元 １﹒０２０４ １﹒０２２１ １﹒０１７６

英鎊╱美元 １﹒１９５４ １﹒１９６４ １﹒１９０９

美元╱瑞郎 ０﹒９７００ ０﹒９７０８ ０﹒９６８２

美元╱港元 ７﹒８４８２ ７﹒８４８４ ７﹒８４４４

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《美元走勢》美匯指數升勢停不了，漲至１０７﹒２５。美國聯儲局在６月會議紀要中顯示

了強硬的立場，認為短期通脹已經惡化，關注長期通脹持續的可能，而局方必須採取更具限制性

的措施壓抑物價，否則會令公眾對聯儲局的應對問題能力失去信心，要讓公眾看到局方對抗通脹

的決心，官員同意７月ＦＯＭＣ會議上將加息０﹒５％或０﹒７５％。此外，官員相信第二季經

濟仍然處於擴張，但風險傾向下行，亦未有直接討論經濟衰退的可能。

受惠強硬的紀要內容及對經濟衰退的憂慮，美匯指數持續走高，暫時不宜估頂但高追考心理

質素，不妨先作壁上觀，要入市亦要輕倉短線操作。

由於對首相約翰遜的管治能力失去信心，英國政府已有３０名官員相繼請辭，保守黨內要求

約翰遜下台的聲音愈來愈多，相信他並不容易能安然度過今次危機，換人雖對經濟下滑及跟歐盟

的矛盾幫助不大，但可能令英鎊短線反彈，仍可繼續高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒６７８０ ０﹒６８８０ ０﹒６７５０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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