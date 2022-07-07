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07/07/2022 18:18

【ＥＴＦ】富邦基金香港推高股息率指數ＥＴＦ，入場費２０００元

　　《經濟通通訊社７日專訊》富邦基金（香港）推出富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指
數ＥＴＦ（０３１９０），該ＥＴＦ旨在緊貼恒生滬港深（特選企業）高股息率指數的表現。該
ＥＴＦ將於７月８日掛牌，上市價每股１０元，每手２００股，入場費約２０００元。
　　該ＥＴＦ以流動性、波動性、股價表現及派息記錄四大機制作篩選標準，在其母指數恒生滬
港深（特選企業）３００指數中選出高息股，指數最新股息率高達８﹒１３％。該指數共有３０
隻成份股，分散於不同行業。
　　當中，金融股佔比達４６﹒２％，是指數中佔比最大的行業，其次是能源股及電訊股，比重
分別是１６﹒６％及１２﹒４％。成份股包括中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中
國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）及Ａ股格力電器（滬：０００６５１）。
　　富邦基金管理（香港）董事總監吳方俊指，富邦恒生滬深港（特選企業）高股息率指數
ＥＴＦ為本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ＥＴＦ，亦是本港首隻每季派息的高息股ＥＴＦ，首
次派息日期為今年９月。
　　吳方俊解釋，中資銀行股下半年有望受惠內地刺激經濟增加放貸，中資證券股亦有望受惠Ａ
股復甦及互通互通，至於中資保險股，則能夠受惠全球債息上升。能源股方面，波動性雖較大，
但俄烏局勢發展將令能源需求短期內無法平衡。他又指，電訊股的現金流與派息比率上升的能見
度高。（ｃｗ）

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