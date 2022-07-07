【夜期時段】即月期指報２１７９５點，升８７點，高水１５１點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７２５點，升１７點，高水８１

點，最新報２１７９５點，升８７點，高水１５１點，合約成交１１２７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５６２點，升６點，高水２３點，最新報７５８９點，升

３３點，高水５０點，合約成交８２７張。

