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07/07/2022 17:26

前高層許淑嫺向港交所提出申索，明早勞資審裁處審理

　　《經濟通通訊社７日專訊》法庭資料顯示，港交所（００３８８）前綠色及可持續發展金融
主管許淑嫺在勞資審裁處針對港交所提出申索。法庭定於明早審理此案。
　　許淑嫺她上任僅２０個月，即在無明確繼任人的情況下，突然在今年１月離任。
　　她在港交所最後的職責是負責探索創建綠色金融平台，支持符合環保方向的公司進行可持續
發展融資。（ｃｌ）

　

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