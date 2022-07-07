前高層許淑嫺向港交所提出申索，明早勞資審裁處審理

《經濟通通訊社７日專訊》法庭資料顯示，港交所（００３８８）前綠色及可持續發展金融

主管許淑嫺在勞資審裁處針對港交所提出申索。法庭定於明早審理此案。

許淑嫺她上任僅２０個月，即在無明確繼任人的情況下，突然在今年１月離任。

她在港交所最後的職責是負責探索創建綠色金融平台，支持符合環保方向的公司進行可持續

發展融資。（ｃｌ）





