【新冠肺炎】澳門第五輪全民核酸檢測錄３０管混樣樣本呈陽性

《經濟通通訊社７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第５輪全民核酸檢測

已於昨日早上９時開始，截至今日早上８時，已採樣４９﹒２８萬人次，其中４２﹒８５萬人次

已有檢測結果，呈陰性；累計共有３０管混樣樣本呈陽性。

第５輪全民核酸檢測不設豁免檢測期，今日下午６時後仍未接受採樣的在澳人士，澳門健康

碼會被轉為黃碼。（ｓｌ）

