【企業盈喜】天德化工（６０９）料中期純利不少於４﹒２億人幣

《經濟通通訊社７日專訊》天德化工（００６０９）公布，集團預期截至今年６月３０日止

六個月，錄得公司擁有人應佔純利將錄不少於４﹒２億元人民幣。

預期溢利增加主要歸因於，外部經濟環境仍然有利於中國精細化工行業，為集團產品提供良

好的市場條件，導致集團收入顯著增加；及通過精簡集團生產活動，進一步優化其整體生產力和

效率，遏制集團生產成本。（ｂｎ）

