【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ推智能理財最進取年回報達７厘

《經濟通通訊社７日專訊》虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ（匯立銀行）宣布正式推出智能
理財顧問服務ＧｏＷｅａｌｔｈ。服務採用由ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ與資產管理公司安聯投資
（ＡｌｌｉａｎｚＧＩ）共同研發的智能投資引擎，能夠即時運算投資計劃的「目標成功率」，
提供投資建議。
ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ稱，ＧｏＷｅａｌｔｈ有別於市場上大多數風險導向（ｒｉｓｋ－
ｂａｓｅｄ）型的財富管理產品，是目標導向型（ｇｏａｌ－ｂａｓｅｄ）智能理財顧問服務，
以一站式的顧問服務貫穿整個投資體驗，由理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理
財目標進度，均可在ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ應用程式中做到。
ＧｏＷｅａｌｔｈ現時提供１２個投資組合，涵蓋低至高風險，組合全部是主動型管理基金
，包括安聯、黑石等國際知名基金經紀的產品。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，組合
著重多元化投資，涉及不同地區的股票和債券，避免單一市場風險，智能投資引擎會推算出不同
組合未來中長期的投資回報。他透露，目前１２個投資組合中，最進取的組合預期未來１０年每
年回報可達７厘。
＊ＧｏＷｅａｌｔｈ入場門檻１００元，認購費為１﹒５％＊
ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ指出，ＧｏＷｅａｌｔｈ投資門檻為１００元，客戶買入基金時，會
被收取一次性認購費，認購費為１﹒５％。免收提早贖回費和年化行政費。所有新客戶只須成功
認購ＧｏＷｅａｌｔｈ投資組合，即享高達５００元起步資金，而客戶首３萬元投資金額可享認
購費全額回贈，最高更可獲回贈多達２﹒３萬元。
＊ＧｏＷｅａｌｔｈ吸引６﹒５萬人試用，市場波動為最好投資時機＊
ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ行政總裁李家達表示，該服務在過去兩個月的測試期間反應熱烈，錄
得逾６﹒５萬人次搶先體驗制訂理財目標的流程。短期沒有既定的上客或管理金額目標，現階段
強調該服務的推廣和投資者教育。他又認為，近期市場較為波動，是最好的投資時機，認為
ＧｏＷｅａｌｔｈ的投資組合有助用戶分散風險，但同時能實現投資目標。（ａｃ）
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