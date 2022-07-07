【虛擬銀行】ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ抽獎送ＮＦＴ吸引１﹒８萬人參與

《經濟通通訊社７日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ ｂａｎｋ為慶祝開業兩周年，推出１８８８
個限量版Ｍｏｃｈｉ ＮＦＴ收藏藝術品贈予客戶，是次抽獎活動吸引約１﹒８萬名客戶參加，
該行周三（６日）公布抽獎活動結果。
得獎客戶將於ｌｉｖｉ應用程式的電子錢包內獲得獨一無二的Ｍｏｃｈｉ ＮＦＴ收藏藝術
品，未來更可於ｌｉｖｉＶｅｒｓｅ享有專屬服務。（ａｃ）
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