【特區新班子】李家超重設「特首政策組」，傳黃元山、王于漸入局

《經濟通通訊社７日專訊》前特首林鄭月娥取消「中央政策組」，本屆行政長官李家超決定

重設，並改名為「特首政策組」。政界曾有傳聞，「特首政策組」的主管熱門人選，包括團結香

港基金副總裁兼立法會議員黃元山、一國兩制研究中心總裁張志剛及科大經濟系榮休教授雷鼎鳴

。不過，雷鼎鳴已向友人否認相關傳聞。據了解，黃元山是組長大熱人選，亦有傳港大首席副校

長王于漸或出任主管人選。



＊黃熱愛政策研究 冀續發揮能力＊



曾任李家超競選辦副主任的黃元山，昨日被問及有否受邀加入特首政策組時，不作評論，但

說：「當然希望能繼續發揮政策研究（能力），不論是這個崗位（立法會議員），或政策研究崗

位，都是我熱愛做的事。」

不過有知情人士指，李家超的確有意邀請為他撰寫政綱的黃元山進入「特首政策組」，但並

非主管人選。那「特首政策組」主管由誰人出任呢？建制圈子傳聞，曾有人向李家超建議邀請港

大首席副校長王于漸出山執掌「特首政策組」。王于漸是香港知名經濟學家，又對香港房屋等社

會政策素有研究，絕對是「超班人選」，但是否成事卻未可知。



＊改名「特首政策組」為避嫌＊



「中央政策組」由港英時代的末任總督彭定康所創，發揮「心戰室」功能，負責向各方收風

及制定傳媒策略。回歸後，特首董建華和曾蔭權時代，中策組是特首的御用智囊，為更準確掌握

民情。有知情人士指出，對於「中央」，香港一般指涉「中央政府」，內地則是「中共中央」，

因此，「中央政策組」這個名稱，多少有點僭越嫌疑。為了避嫌，李家超一直考慮改名，有人曾

經建議用「特區政策組」；昨天首度出席立法會答問大會，就終於「開估」，新的政策研究機構

會命名為「特首政策組」。

李家超昨日表明將重設中策組，改名為「特首政策組」，據其所言，功能包括特首制定一些

政策時，涉及民情、民意，香港不同界別，例如中產或基層的需求，可協助了解清楚，特首、政

策組，再加特首辦主任詳細討論；協助充分理解國家發展，充分審視國際形勢，從而做更全面的

政策。



＊「特首政策組」層次高直轄特首＊



李家超昨天解釋採用這個名稱時，反問為何是「特首政策組」而不是「行政長官政策組」呢

？令人有點莫名其妙，新聞處後來出答問大會全文時，作出註解，變成「行政長官（辦公室）政

策組」。原來，是李家超漏了「辦公室」三個字。李家超的意思，是這個政策組是向特首負責，

不是向特首辦負責，這個政策組的主管，將會是層次很高，並非隸屬特首辦主任，而是直轄特首

。

有政界中人就估計，李家超將「特首政策組」的層次提得那麼高，而且要求亦甚高，估計會

由「猛人」執掌。以往中策組設有首席顧問及三位顧問，同時有多名研究人員及政府輔助人選，

首席顧問是屬於首長薪級第八級。據悉，李家超正制訂「特首政策組」的編制，預料與中策組相

若。（ｈｙ）

