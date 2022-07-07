【香港政情】梁君彥：前廳交流會可讓議員和官員建立協作關係

《經濟通通訊社７日專訊》立法會主席梁君彥在報章撰文，表示行政長官李家超提出每月舉

辦「前廳交流會」，能讓議員和官員定期面對面恒常交流，建立緊密協作關係，官員可更好地向

議員解說政策，了解民情，他會與議員商討落實有關安排。

梁君彥表示，香港奉行以行政長官為核心的行政主導體制，是由基本法所確立，相信全體立

法會議員都會做好行政主導體制的維護者，支持和監察政府依法施政；議員同時亦要發揮好「民

意代言人」的角色，把社會不同聲音帶入議會，協助官員在推行政策措施時能更切合社會所需，

提升施政效能。

梁君彥又指，行政立法有良性的互動關係，立法會的議政質素亦會相應提升，議員應竭力與

新一屆特區政府和衷共濟，在制訂政策過程中一同尋找最大公因數，在互相制衡、互相配合的基

礎上，實事求是，不負國家和特區市民的厚望。



＊謝偉俊冀前廳交流會有助行政立法溝通＊



選委界立法會議員謝偉俊在電台節目指，以往通常由政黨牽頭、或有重要法案時，議員才會

約見官員，認為設立定期機制，有助政府和議員溝通，期望交流會不會留於表面和形式化。他又

相信，行政長官李家超傾向以「摸酒杯底」形式，了解議員對政策的看法，又認為並非每個特首

都適合「唇槍舌劍」，最重要是能夠透過溝通，解決問題。（ｈｙ）



