【特區新班子】陳國基：正籌備特首政策組，適時會公布細節

《經濟通通訊社７日專訊》政務司司長陳國基表示，行政長官李家超提出成立的「特首政策

組」正在籌備當中，適當時候會公布細節。

對於多個公務員團體不滿加薪幅度，陳國基表示，理解公務員過去兩年，特別在疫情期間很

辛苦，不過，公務員加薪有機制，已經平衡各方因素，會繼續和工會溝通。（ｈｙ）

