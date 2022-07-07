《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今日２０１
錄宗陽性個案，涉及１８０間學校，共涉及１６３名學生及３８名教職員，包括４９間幼稚園及
幼兒中心、６６間小學、６２間中學及３間特殊學校。過去７天有８０間學校出現２宗確診以上
個案。
２間學校個別班級停課一周，包括迦南幼稚園（香港仔）Ｋ３ＵＫＢ班２名學生確診；馬鞍
山利安邨靈糧小學６Ｄ班３名學生確診。（ｈｙ）
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07/07/2022 16:41
【新冠肺炎】學校錄２０１宗呈報陽性，２間學校個別班級停課一周
《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今日２０１
錄宗陽性個案，涉及１８０間學校，共涉及１６３名學生及３８名教職員，包括４９間幼稚園及
幼兒中心、６６間小學、６２間中學及３間特殊學校。過去７天有８０間學校出現２宗確診以上
個案。
２間學校個別班級停課一周，包括迦南幼稚園（香港仔）Ｋ３ＵＫＢ班２名學生確診；馬鞍
山利安邨靈糧小學６Ｄ班３名學生確診。（ｈｙ）
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