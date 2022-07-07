《小傳日記》斯里蘭卡宣布破產，台媒一致鬼拍後尾枕？

《小傳日記》魚缸呢兩日都幾頑強，低開再跌深之後就彈返上嚟，收復跌幅度不特止仲倒升

埋。雖然話近排孖屐喺花旗經濟數據放榜前都處於觀望態度，不過跌咗落去之後嗰浸買力都唔細

。以目前個勢，只要未跌穿２１０００個支持位，魚缸都仲大有機會上返去。

今日可以留意返少少外圍嘢，話說早兩日斯里蘭卡就宣布破產，據講當地自疫情起就已經出

現嚴重通脹，令到當地貨幣不斷貶值，同時當地居民都要節衣縮食度日。當地燃料價格亦不斷飆

升，前日（５日）斯里蘭卡總理維克拉瑪辛哈就提到國家已經負債５００億美元，無力償還之下

唯有宣布破產，據報斯里蘭卡已經去咗同國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）密斟求救。

其實斯里蘭卡都算係香江嘅旅遊熱門目的地之一，疫情之下無咗旅遊業呢一大支柱，自然難

捱得多。不過有個位值得留意，只要上網ｓｅａｒｃｈ「斯里蘭卡破產」，都會搵到好多台媒嘅

報道，主要係標題會點出，斯里蘭卡債台高築同「一帶一路」嘅關係。因為斯里蘭卡係「一帶一

路」嘅合作國家之一，有報道就提到斯里蘭卡曾經向神州借貸嚟興建機場，希望用物流嚟為國家

提供額外收入，可惜經營不善弄巧反拙，結果仲要借多啲嚟債冚債。

斯里蘭卡破產之後，台灣媒體積極對號入座都唔難理解，借機宣揚「一帶一路」嘅漏弊。而

上面當然都好積極咁應對，據報早喺４月，傳出斯里蘭卡出現債務危機嘅時候，中國外交部發言

人趙立堅已經講明會積極同斯里蘭卡商討可行方案，妥善處理涉華債務。可以見到神州方面對於

參與「一帶一路」嘅國家出現問題，有需要亦都有必要處理，如果唔係對於「一帶一路」，甚至

係新嘅亞投行，都會係一大不利消息，請請！



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