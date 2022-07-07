【企業盈喜】佐丹奴（７０９）料中期純利按年上升５２％至６８％

《經濟通通訊社７日專訊》佐丹奴國際（００７０９）預期，截至今年６月底止中期，純利

介乎９１００萬元至１﹒０１億元，按年增加５２％至６８％。

該集團指，利潤顯著上升是因為銷售自２０２１年最後一個季度開始持續改善，尤其是東南

亞和海灣阿拉伯國家合作委員會市場，隨著各國政府為遏止新冠疫情蔓延而採取的行動管制措施

有所放寬以及集團採取有效的成本控制措施所致。（ｈｙ）

