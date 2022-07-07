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即市新聞

07/07/2022 18:01

港府爭取明年下半年提北部都會區詳細方案，甯漢豪：不是空談

　　《經濟通通訊社７日專訊》立法會今通過「規劃共建深港口岸經濟帶」的無約束力議案。發
展局局長甯漢豪預計，未來１０年，北部都會區內４成發展用地會完成土地平整工程，當中４成
住屋單位會相繼落成。
　　甯漢豪強調，北部都會區已進入建設階段，不是空談，不是只做規劃，餘下的任務是要繼續
加快發展北部都會區。她表示，會爭取在明年下半年至２０２４年間，提出詳細發展方案，包括
土地用途布局、基建及工程設施的安排。其中，新田科技城會爭取首批土地工程可在２０２４年
開展。
　　運輸及物流局局長林世雄表示，在跨境鐵路項目方面，為進一步促進大灣區基礎設施互聯互
通，港深政府已成立「專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。兩地政府已透過「專班」就港深
西部鐵路（洪水橋至前海）、北環線支線、以及優化羅湖管制站及其相關交通接駁三個項目展開
跟進工作。

＊鄧炳強：實施「一地兩檢」為目標＊

　　保安局局長鄧炳強表示，在粵港澳大灣區發展藍圖下，預計來往深港之間的人流將顯著增加
。特區政府會繼續致力於提升口岸的通關能力，包括在優化現有口岸或建新口岸時，將會以實施
「一地兩檢」為目標，與深圳市政府共同研究高效嶄新的檢查模式以提升通關效率。其中，深港
兩地政府已就重建沙頭角和羅湖口岸的設計展開初步探討，雙方亦是以實施「一地兩檢」為討論
基礎。（ｈｙ）

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