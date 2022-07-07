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即市新聞

07/07/2022 10:00

《投資特寫－潘恩美》採防守型配置保泰，覓滯脹受惠股突圍

　　《投資特寫》環球股市續受美國加息周期、導致油價飆升的俄烏衝突，以及中國內地防疫封
鎖措施等三大因素影響而持續波動。股市風高浪急，嚴守估值紀律，並採取防守型配置將有助投
資者持盈保泰。若能於投資組合內，加入可受惠滯脹的優質股，中線投資回報更有望突圍而出。
　　根據富達截至今年６月的數據，受上述三大因素影響，年初至今環球股市中大部分行業股均
下跌近２０％。相對而言，期內公用股及醫藥股等行業具防守性的股份保持恢復力，而非必需消
費品股及市盈率偏高股份則首當其衝。意味在此市況下，堅守估值紀律，並配以防守型配置，可
相對有效地保護資本，減低投資風險。
　　要發掘受經濟影響較少的優質防守股，除了從公用股及醫藥股這些行業股入手外，還可考慮
必需消費品股。儘管目前此類股份表現相對乏力，主要由於通脹導致成本上升，衝擊到相關企業
利潤，然而這些企業提價抵銷成本上漲壓力需時，期間存在的時間差別，使不少這類企業短期內
利潤遭受擠壓，連帶影響股價表現。若能趁機從中覓得財務穩健、品牌具提價能力，且產品銷量
不會受到太大影響的優質必需消費品股，其投資價值有望於中線逐步浮現。
　　此外，近期市場資金正由增長股，轉向可受惠於滯脹環境的股份。過去增長股受惠於環球寬
鬆貨幣環境，目前歐美等主要央行相繼轉向緊縮貨幣政策，增長股因而失去光彩。最近市場對環
球經濟憂慮升溫，擔心經濟將陷入滯脹局面，不少資金開始流向滯脹的受惠者，包括各種商品股
及防守型股份。
　　總而言之，下半年環球經濟或陷滯脹的可能性未能排除下，投資者可多留意不受經濟周期影
響的防守型股份及可受惠於滯脹環境的股份，並聚焦當中擁有強勁競爭力、強大定價能力、穩健
資產負債表及估值合理的優質股，不僅可減低入市風險，安渡波動市，更有望於中線爭取相對吸
引的回報。《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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