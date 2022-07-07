  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2022 11:37

《積金攻略－黃煥儀》取消對沖機制，強積金新里程

　　《積金攻略》旨在取消強積金「對沖」的《２０２２年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（
修訂）條例草案》，終在６月９日獲立法會三讀通過，並在６月１７日刊憲，預計在２０２５年
「積金易」平台全面運作時實施，成為強積金制度實施以來一大重要里程碑。
　　上述安排討論了超過２０年，經歷兩屆政府提出方案，有關爭拗甚至早於強積金制度成立時
已存在，今次獲立法會三讀通過，亦非一帆風順，反對聲音主要來自商界，理據有三，包括目前
香港經濟不景，營商環境已非常嚴峻，取消對沖將加重企業尤其是中小企的負擔，隨時觸發倒閉
潮；企業為了減輕負擔，或會增加聘用兼職、外判，致使就業市場更不穩定；僱員或會為了獲取
長期服務金而「博炒」。

＊僱主擔憂可以理解＊

　　其實，僱主有所擔憂，絕對可以理解，但似乎有點過慮矣。皆因條例將於２０２５年時才實
施，在新一屆政府矢志令香港「由治及興」下，相信到時經濟將有另一番面貌，營商環境大為改
善。
　　此外，根據勞福局局長所說，僱員薪酬只佔平均營運成本約三分一，取消「對沖」對僱主平
均成本影響只有約０﹒３５％，影響比今年可能出現的通脹更少。況且，政府還會提供資助，僱
主支付「兩金」的金額，每名僱員更設上限，首３年只是３０００元，其後每個階段遞增，資助
期長達２５年（見表）。
　　至於「博炒」理論，相信只會有零星的個案，絕大部分「打工仔」不會抱以如此心態。事關
條例在指定日期（轉制日）實施前的遣散費及長期服務金（合稱「兩金」），僱主仍舊可以「對
沖」，以僱員轉制日前最後一個月（或過去１２個月的平均）工資的三分二，乘以轉制日前的服
務年資計算；轉制日後的「兩金」，才不能「對沖」，而工資及「兩金」的上限，維持與現行制
度一樣，前者為２﹒２５萬元，後者為３９萬元，換句話說，每多一年年資，所得「兩金」只會
增加１﹒５萬元，為此放棄長遠而穩定的月薪，機會成本太高，並不划算。因此，政府有需要多
加進行解說，消弭商界的疑慮，以免加深勞資雙方的矛盾。

＊僱員得到更大保障＊

　　對於僱員而言，取消對沖機制可謂期盼已久的好消息，從此不用再「貼錢炒自己」之餘，也
可得到更大退休保障。簡單舉個例子，假設僱員在轉制日前最後一個月工資為１﹒５萬元，受僱
期為４年，此部分應得「兩金」便為４萬元；離職日前最後一個月工資為１﹒８萬元，轉制日後
受僱期為３年，此部分應得「兩金」則為３﹒６萬元，兩者合計７﹒６萬元。如果僱主強積金累
算權益有７萬元，對沖了轉制日前受僱期的４萬元後，就還有３萬元保留在帳戶內；換句話說，
僱員將得到７﹒６萬元加上３萬元，合共相當於１０﹒６萬元權益，遠遠高於現行制度下只得到
的８﹒４萬元（１﹒８萬元　Ｘ　２╱３　Ｘ　７年）。
　　事實上，自制度２０００年實施以來，被對沖的「兩金」金額，高達５００億元；這些本是
市民的退休儲備，如今取消「對沖」，可謂撥亂反正，完善了強積金制度，與建立制度時為市民
提供退休保障的初衷一脈相承。相信在強積金法例完善之後，各僱主會更用心地處理公司的強積
金僱主帳戶，挑選合適及回報理想的強積金受託人，畢竟很多僱主、管理人亦持有供款帳戶，所
以在公在私都需要小心選擇，如欲了解詳情或有任何疑問，請向自己的強積金顧問查詢。

＊取消對沖後，僱主的「兩金」負擔比率＊
　
　　　　　　　　　　取消對沖後，僱主的「兩金」負擔比率
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　　　　　　　　　　　　　僱主就每名僱員的「兩金」負擔比率　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　取消對沖後的年份　總額為５０萬元界線以下　　　總額超過５０萬元界線
　　１　－　３　　　　５０％，上限為３０００元　　５０％　　　　　　　
　　４　　　　　　　　５５％，上限為２５０００元　５５％　　　　　　　
　　５　　　　　　　　６０％，上限為２５０００元　６０％　　　　　　　
　　６　　　　　　　　６５％，上限為２５０００元　６５％　　　　　　　
　　７　　　　　　　　７０％，上限為５００００元　７０％　　　　　　　
　　８　　　　　　　　７５％，上限為５００００元　７５％　　　　　　　
　　９　　　　　　　　８０％，上限為５００００元　８０％　　　　　　　
　　１０　　　　　　　８０％　　　　　　　　　　　８５％　　　　　　　
　　１１　　　　　　　８０％　　　　　　　　　　　９０％　　　　　　　
　　１２　　　　　　　８５％　　　　　　　　　　　９５％　　　　　　　
　　１３　　　　　　　８５％　　　　　　　　　　　１００％　　　　　　
　　１４－１９　　　　９０％　　　　　　　　　　　１００％　　　　　　
　　２０－２５　　　　９５％　　　　　　　　　　　１００％　　　　　　
　　２６　　　　　　　１００％　　　　　　　　　　１００％　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話07/07/2022
《午市前瞻》專家料大市維持上落市，航運股業績好惟看淡運費前景
人氣文章大行報告07/07/2022
【大行炒D乜】高盛評汽車銷售股　降永達評級兼腰斬目標價
人氣文章開市Good Morning07/07/2022
林家亨：貨櫃需求放緩航運價格已見頂　航運股有貨今日須沽
人氣文章財經熱話07/07/2022
【虛幣世界】隔晚美股輕微高收，加密貨幣走勢平穩
人氣文章中國故事06/07/2022
《神州經脈》傳白宮僅取消小量中國貨關稅　疫情多點再爆A場疲弱
人氣文章財經熱話06/07/2022
大行齊升目標價兼憧憬改在港第一上市　阿里逆市造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金